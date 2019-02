Rộ tin Liam Payne đang hẹn hò siêu mẫu Naomi Campbell

Nguồn tin của trang báo nói trên tiết lộ cả hai đang trong giai đoạn si mê đối phương và rất hạnh phúc. Người này khẳng định “báo đen” Naomi Campbell và Liam Payne đã bí mật yêu đương từ hai tháng qua. Cặp "phi công - máy bay" liên tục xuất hiện cùng nhau tại nơi đông người, từ một đêm diễn ở London (Anh) đến những bữa tối ngọt ngào ở New York (Mỹ) và cả chuyến đi xa cùng nhau đến Ghana. Đặc biệt, siêu mẫu da màu có một căn hộ tại New York và nguồn tin cho biết nam ca sĩ 25 tuổi đã thường xuyên lưu lại đây khi anh ở Mỹ. Nguồn tin nói thêm rằng Naomi Campbell đã giới thiệu Liam Payne với nhiều đại gia của làng mốt khi giọng ca sinh năm 1993 đang có ý định lấn sân sang lĩnh vực người mẫu.

Tin đồn hẹn hò của cặp sao lần đầu tiên xuất hiện vào dịp năm mới khi Liam Payne và Naomi Campbell hẹn hò nhau đến sáng tại một bãi biển ở Ghana (châu Phi). Ít lâu sau, họ bị bắt gặp đang lặng lẽ rời khỏi một buổi biểu diễn âm nhạc tại thủ đô nước Anh. Lúc này, ông bố một con đi lò dò phía sau trong khi siêu mẫu sinh năm 1970 đeo kính đen vội vàng đi trước và cố tránh né ống kính của cánh săn ảnh.

ẢNH: BACKGRID Hậu chia tay Chery hồi tháng 7.2018, Liam Payne nhiều lần bị bắt gặp cặp kè cùng chân dài nóng bỏng Cairo Dwek

Trên mạng xã hội, cặp sao hơn kém nhau 23 tuổi liên tục có những bình luận tình cảm dành cho nhau. Liam Payne khen siêu mẫu 48 tuổi có đôi mắt cuốn hút và thân hình hoàn hảo trong khi Naomi Campbell bình luận rằng đàn em có tâm hồn thật đẹp bên dưới tấm ảnh cởi trần của tình cũ Cheryl. Nguồn tin từ The Sun cũng dự đoán hai ngôi sao sẽ nhanh chóng công khai mối quan hệ hẹn hò khi đến thời điểm thích hợp.

Tin đồn Liam Payne và Naomi Campbell hẹn hò nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trang The Sun tổng hợp nhiều bình luận từ dân mạng, đa phần những ý kiến của khán giả cho thấy mối quan hệ của cặp đôi không cân xứng về tuổi tác. Nhiều người cho rằng siêu mẫu người Anh dư sức làm mẹ của “người tình tin đồn” và “báo đen làng mốt” có thể chỉ coi Liam Payne là một món đồ chơi. Số khác lại cho rằng giọng ca Strip that down là một gã đào hoa và tiếp cận đàn chị để dễ dàng tiến thân trong giới thời trang.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Liam Payne và Cheryl từng gắn bó suốt 2 năm và có một con trai

Trước khi rộ tin hẹn hò với Naomi Campbell, Liam Payne từng có mối quan hệ gắn bó với nữ ca sĩ Cheryl, ngôi sao hơn anh đến 10 tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu khi Cheryl làm giám khảo The X Factor Anh trong khi Liam Payne là một thí sinh của cuộc thi. Họ có một con trai 22 tháng tuổi, tuy nhiên, cặp sao chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi” vào tháng 7.2018. Nguyên nhân đổ vỡ được cho là vì ông bố trẻ quá vô tâm, lơ là chuyện chăm sóc con cái. Sau chia tay, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction dính tin đồn hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân nóng bỏng rồi được cho là đang cặp kè đàn chị siêu mẫu.