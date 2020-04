Rộ tin One Direction tái hợp nhân kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm

Năm 2015, nhóm nhạc đình đám One Direction thông báo tin tức tan rã đến công chúng sau 5 năm đi theo sự dẫn dắt của ông bầu Simon Cowell và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Tuy vậy, fan của họ vẫn mong muốn được chứng kiến một ngày cả 5 thành viên lại đứng chung một sân khấu.

Mới đây, Liam Payne thắp lên hy vọng cho fan bằng cách úp mở ngày tái hợp của One Direction qua cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, cho biết anh đã liên lạc với Harry Styles, Niall Horan và Louis Tomlinson để bàn bạc cho kế hoạch trở lại. Bốn thành viên này cũng đã nhấn nút theo dõi Zayn Malik trên mạng xã hội Twitter sau thời gian xích mích vì nam ca sĩ đột ngột rời nhóm. Ngay lập tức, hashtag #OneDirectionReunion và #1DOnlineConcertStayAtHome leo lên top trending của mạng xã hội Twitter chỉ sau 24 giờ đồng hồ.

One Direction với đội hình 5 thành viên. Ảnh: Getty images

"Kỷ niệm 10 năm của chúng tôi sắp đến nên vài tuần qua chúng tôi đã trò chuyện với nhau khá nhiều. Điều đó thật sự rất tuyệt! Thời điểm này, tôi không chắc mình có được phép nói gì không. Có nhiều thứ đã thay đổi và tất cả chúng tôi đang cố gắng làm việc để làm điều đó xảy ra. Mọi người đang gửi email qua lại cho nhau rất tích cực. Hơn tất cả mọi thứ, đó thật sự là thời điểm tuyệt vời để chúng tôi kết nối với nhau một lần nữa", Liam Payne nói.

Tuy nhiên, có vẻ như thành viên Zayn Malik không mấy hứng thú với kế hoạch tái hợp của nhóm nhạc đã làm nên tên tuổi anh. Giọng ca Pillowtalk từ chối những cuộc điện thoại từ các thành viên khác, không tương tác trên mạng xã hội và hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Việc thiếu vắng Zayn Malik lần này thật ra không khiến nhiều người bất ngờ bởi vì anh từng nhận xét âm nhạc của One Direction là bình thường và chưa bao giờ thật sự muốn trở thành một phần của nhóm. Mặc dù không trực tiếp khẳng định nhưng qua lời nói của Liam, khán giả có thể mong chờ vào một màn tái xuất trọn vẹn trong mùa hè năm nay.

Zayn Malik rời nhóm vào năm 2015 để phát triển sự nghiệp riêng. Ảnh: Instagram NV

Khi tin tức được lan truyền rộng rãi, nhiều fan cứng của One Direction đã có những bình luận trái chiều xoay quanh cách hành xử của Zayn Malik . Một số cho rằng nam ca sĩ nên tôn trọng nhóm bởi vì nhờ giám khảo Simon Cowell và bốn thành viên còn lại anh mới có tên tuổi được biết đến nhiều như ngày hôm nay: "Làm sao mà anh không thể quay lại hát vài ca khúc được hả Zayn? Anh thật vô ơn", "Tôi không nghĩ Zayn lại ích kỷ đến vậy", "Thất vọng về Zayn"... Bên cạnh đó, vẫn có nhiều ý kiến bênh vực bạn trai của siêu mẫu Gigi Hadid: "Không ai có quyền đánh giá quyết định của Zayn", "Mong các bạn hãy tôn trọng Zayn và quyền riêng tư của anh ấy"...

Năm 2010, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan và Liam Payne cùng tham gia cuộc thi The X-Factor UK - Nhân tố bí ẩn nước Anh mùa giải thứ 7 nhưng thất bại. Sau lời đề nghị của Nicole Scherzinger, 5 chàng trai đã kết hợp thành nhóm One Direction và bắt đầu nổi tiếng khi phát hành ca khúc đầu tiên là What makes you beautiful và album Up all night. One Direction được xem là nhóm nhạc tiêu biểu trong "Làn sóng Anh Quốc" tại Mỹ với doanh thu 50 triệu USD chỉ sau hai năm ra mắt và thắng hàng loạt giải thưởng danh giá như BRIT Awards, MTV Video Music Awards, Nickelodeon UK Kids' Choice Awards, Teen Choice Awards hay American Music Awards.