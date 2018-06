Robbie Williams bị chỉ trích vì giơ 'ngón tay thối' ở khai mạc World Cup

"Trong lễ khai mạc FIFA World Cup, cựu ca sĩ Take That đã quyết định tặng "một ngón tay chào mừng" đến cả thế giới!", tờ Hollywood Life châm biếm. Không ai hiểu rõ hành động của biểu tượng âm nhạc nước Anh, bởi trước đó ông đã phát biểu rất trịnh trọng về sự hiện diện của mình: "Tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi trở lại Nga với một màn trình diễn độc đáo như vậy. Tôi đã trình diễn rất nhiều trong sự nghiệp của mình, nhưng hát khai mạc FIFA World Cup trước 80.000 người hâm mộ bóng đá tại sân vận động và hàng triệu khán giả trên khắp thế giới là một giấc mơ thời thơ ấu".

Trước phản ứng của khán giả, đài Fox đã chính thức đưa ra lời xin lỗi thay cho hành động coi thường khán giả của nam ca sĩ. "Lễ khai mạc FIFA World Cup 2018 là một sự kiện đáng chú ý được sản xuất bởi một bên thứ ba và được phát trực tiếp trên Fox. Khi nó được phát sóng trực tiếp, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong buổi biểu diễn của Robbie Williams. Chúng tôi xin lỗi về điều đó”.

Ảnh: Shutterstock Nam ca sĩ diện "cây đỏ" trong ngày khai mạc Ảnh: Shutterstock Ngoài "ngón tay thối", giọng ca 44 tuổi không để lại nhiều điểm nhấn cho tiết mục của mình

Trước đó, nam ca sĩ 44 tuổi đã bị mỉa mai khi nhận lời sang Nga biểu biễn. Bởi cách nay 2 năm, ông đã cho phát hành MV Party Like a Russian có nội dung đả kích giới tài phiệt và chính trị nước này. MV nhận vô số chỉ trích của người dân Nga.



Ca sĩ người Anh còn phải đối mặt với một số phản ứng dữ dội từ đất nước của mình. "Có rất nhiều cách để kiếm tiền Robbie Williams, nhưng bán "linh hồn" cho nhà độc tài không phải là cách. Thật xấu hổ", Bill Browder, Tổng giám đốc quỹ đầu tư Hermitage Capital Management của Mỹ, phát biểu trên tờ The Guardian.



"Thật đáng ngạc nhiên và thất vọng khi biết rằng một nghệ sĩ người Anh vĩ đại như Robbie Williams, người luôn ủng hộ nồng nhiệt cho các chiến dịch nhân quyền và cộng đồng LGBT+, nhận tiền của Nga để đến hát tại World Cup", Nghị sĩ Đảng Lao động Anh Stephen Doughty bức xúc. Theo ông này, việc biểu tượng của giới ca sĩ Anh đi hát lần này không phù hợp trong bối cảnh các máy bay phản lực của Nga đang ném bom dân thường ở Syria, đàn áp người LGBT+ ở Chechnya...

Sự kiện World Cup năm nay có lẽ không may mắn cho các nghệ sĩ liên quan. Trước đó, ca khúc World Cup 2018 Live it up còn bị chê tơi tả.