Robert Pattinson kiệt sức vì tham gia 'Tenet' của Christopher Nolan

Sau một thời gian ngành công nghiệp điện ảnh bị “đóng băng” do ảnh hưởng bởi Covid-19, bộ phim bom tấn Tenet của đạo diễn Christopher Nolan được kỳ vọng sẽ vực dậy các rạp chiếu toàn cầu. Trong phim, diễn viên John David Washington thủ vai chính. Anh cùng nhân vật do Robert Pattinson thủ vai được một tổ chức bí ẩn chiêu mộ, sử dụng một thứ gọi là “Tenet” nhằm ngăn chặn Thế chiến thứ 3 trước khi nó xảy ra.

Theo Cinema Blend, Robert Pattinson thừa nhận rằng việc tham gia bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan khiến anh đặc biệt mệt mỏi. Nam diễn viên chia sẻ: "Những cảnh quay này thực sự khó khăn. Và tôi cũng chỉ làm được 1/3 những gì John David đang làm. Về cơ bản, tôi cảm thấy mình có phần đơn điệu và mệt mỏi. Tôi không thể tập trung làm những công việc khác".

Robert Pattinson sau đó bộc bạch rằng chính năng lượng tích cực mà bạn diễn đem lại đã giúp anh xua bớt đi căng thẳng: "John David thực sự cố gắng mỗi ngày, ngay từ khi anh ấy đến trường quay cho đến khi kết thúc công việc của mình. Đó là loại năng lượng thực sự cần thiết với tôi".

Tenet là bom tấn được nhiều khán giả mong chờ trong năm nay. Không chỉ đánh dấu sự trở lại của Christopher Nolan kể từ sau Dunkirk năm 2017, phim còn quy tụ được dàn diễn viên chất lượng như Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, John David Washington và Elizabeth Debicki. Screen Rant nhận xét: "Đội hình diễn viên này hứa hẹn mang tới nhiều bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau trong một bộ phim. Tất cả diễn viên đều có kỹ năng diễn xuất tốt, thông minh và biết cách xử lý trong những phân cảnh căng thẳng, tranh đấu nội tâm".

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , bom tấn Tenet có sự tham gia của Robert Pattinson phải dời lịch ra mắt từ ngày 17.7 sang ngày 31.7. Nếu được ra rạp và công chiếu thành công, Tenet sẽ mở đường cho những bộ phim mùa hè khác như: The Spongebob Movie: Sponge on the Run hay Wonder Woman 1984.