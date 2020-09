Robert Pattinson nói về vai diễn trong 'The Devil All The Time'

The Devil All The Time (tạm dịch: Vùng đất tội lỗi) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Donald Ray Pollock. Trong phim, Robert Pattinson hóa thân thành Preston - gã mục sự dâm dục, đểu cáng và ích kỷ. Tuy nhiên, hắn khéo léo che giấu con người thật đằng sau những bài thuyết giảng giáo lý và đạo đức.

Trong phim, thay vì sử dụng giọng Anh tự nhiên của mình, Robert Pattinson quyết định chuyển sang giọng Texas, tạo nên những âm điệu kỳ lạ mỗi khi cất lời. Nam diễn viên tiết lộ mình không nói trước với mọi người trong đoàn làm phim, kể cả đạo diễn của The Devil All The Time là Antonio Campos, cho đến ngày quay đầu tiên của nhân vật.

Tạo hình của Robert Pattinson trong The Devil All The Time Ảnh: Insider

Theo Cinema Blend, Robert Pattinson chia sẻ về hình mẫu diễn viên mình muốn trở thành trong tương lai. "Một số người thích xem các video về trượt ván - nơi những vận động viên thực hiện thủ thuật tránh những cú ngã và va chạm. Tôi nghĩ tôi là người thích xem mọi người ngã và va chạm hơn. Tôi muốn trở thành kiểu diễn viên như thế - người giống như 'quả bom ngầm' và có khả năng gây bất ngờ cho mọi người xung quanh", nam diễn viên bày tỏ.

Robert Pattinson cũng tiết lộ về việc hoàn thành bộ phim The Batman sắp tới. Tài tử nói với Total Film Magazine rằng anh hiểu cảm giác khi tham gia một dự án lớn, được khán giả toàn thế giới quan tâm. "Có cảm giác hơi khác khi bạn biết rằng vô số người sẽ xem thứ gì đó bạn làm. Giống như khi tham gia Twilight, tôi thích thú và cảm thấy tự tin với điều đó. Tôi muốn được thể hiện mình trên những sân khấu lớn".