Sách giả tràn ngập sẽ “giết” ngành xuất bản

Theo ông Nguyễn Văn Phước: “Mặc dù First News đã cố gắng hết sức trong việc đương đầu với vấn nạn sách giả trong nhiều năm qua nhưng nạn in và sản xuất sách giả ngày càng hoành hành trên toàn quốc. Sách giả không chỉ ngang nhiên được kinh doanh công khai tại các trục đường lớn trung tâm Hà Nội như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Phạm Văn Đồng, Đường Láng, Trần Quốc Hoàn mà còn đi thẳng vào các nhà sách bán sỉ - lẻ khắp 63 tỉnh, thành”.



First News mang sách giả trưng này cho độc giả nhận diện Sách giả được in ấn tinh vi, giống như sách thật

Thông điệp mà các nhà làm sách muốn mọi người cùng chung tay trước vấn nạn sách giả

Được biết, sách giả hiện nay đã đạt tới trình độ gần như sách thật khiến chỉ có những người trong nghề in và xuất bản lâu năm mới phát hiện những chi tiết như: bìa mờ nhạt hơn một chút, giấy bìa và ruột sách mỏng hơn vài %, chữ in không sắc nét, mực in không đều, hơi lem nhem chỉ ở những trang có chữ to, trang bìa lót, trang lưu chiểu cuối và những trang có hình ảnh minh họa.

"Nếu chỉ nhìn qua bìa các sách giả so sánh với sách thật bên cạnh nhau thì bạn đọc tinh ý có thể so sánh, phân biệt được, nhưng phương pháp này chỉ áp dụng với những sách in lậu tay ngang. Cuốn sách nhìn mỏng và èo uột hơn sách thật một chút. Còn tất cả sách giả đều giống như đúc như sách thật bao gồm cả logo địa chỉ First News - Trí Việt, hiệu ứng chữ nổi hay ép nhũ không hề khác bìa sách thật. Các sách giả in lậu cao cấp muốn phát hiện thì bạn đọc có một cuốn sách chính hãng mở bên trong ruột sách so sánh đối chiếu từng trang, từng chi tiết mới phân biệt được thật -giả", ông Phước nói.

Ông Nguyễn Văn Phước thông qua báo chí kêu gọi độc giả ủng hộ sách thật

Đáng chú ý, sách in lậu và sách giả được các "trùm" in lậu tiêu thụ công khai và trực tiếp trên không gian mạng với số lượng không thể thống kê được thông qua các sàn thương mại điện tử, lừa đảo độc giả yêu sách.

Trong khi một cuốn sách khi ra đời phải tuân thủ theo đúng những quy định của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam. Có những cuốn sách First News - Trí Việt sau khi chỉnh sửa, biên tập hàng chục lần và phải chờ đợi được duyệt có khi kéo dài hàng năm trời nhưng khi vừa phát hành đã bị làm giả. Do sách giả không phải tốn nhiều chi phí nên giá giảm tới 60 – 70%, vì vậy nếu như có đầu sách First News - Trí Việt tiêu thụ được 1 cuốn thì trùm lậu bán được tới…16 cuốn.

Chia sẻ với khó khăn của những người làm sách chân chính, ông Lê Hoàng – Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng: “Đầu tư cho một cuốn sách hay thì phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua bản quyền, chi phí dịch giả, công in ấn, giấy phép xuất bản… mà mới bán 300 cuốn đã bị in giả thì bị lỗ là chắc. Vậy thì ai dám đầu tư nữa. Nhưng theo tôi, không chỉ tổn thất vật chất mà thiệt hại lớn nhất đó là lòng tin của độc giả đối với ngành xuất bản, cơ quan quản lý nhà nước. Tại sao chúng ta không mạnh tay để dẹp bỏ tình trạng này?”.

Cũng theo ông Lê Hoàng, hiện Bộ luật Hình sự đã có quy định rất rõ khung hình phạt cho hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền tác giả và các quyền có liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản… thì không nên để cho tình trạng sách giả tái diễn hết năm này qua năm khác, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Sự "tuyên chiến" đối với sách giả nhận được sự đồng lòng, quan tâm của nhiều người

Luật sư Châu Huy Quang (công ty Rajah & Tann LCT Lawyers) khẳng định: “So với giai đoạn trước thì hiện nay các khung pháp lý cho vấn đề về bản quyền, xuất bản ở Việt Nam đã khá đầy đủ. Vấn đề là cơ quan quản lý nhà nước cần phải thực thi theo đúng quy định, đừng để tình trạng sách giả cứ tràn lan như thách thức dư luận, khiến những người làm sách chân chính nản lòng. Nếu làm tốt điều này thì đương nhiên chúng ta sẽ thực hiện nghiêm túc công ước Berne mà VN là thành viên”.