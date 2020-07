Sách sắp xuất bản hé lộ bất đồng giữa anh em Hoàng tử Harry và William

Hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand tiếp tục vén bức màn bí ẩn đằng sau mối quan hệ giữa hai anh em hoàng gia, thông qua lời kể của những người thân cận với vợ chồng Hoàng tử Harry trong cuốn sách Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (tạm dịch Tìm kiếm tự do: Harry cùng Meghan và sự hình thành của gia đình hoàng tộc hiện đại) sắp xuất bản.

Theo quyển sách, mọi bất đồng và lạnh nhạt giữa anh em Hoàng tử William - Harry bắt đầu từ trước cả khi diễn ra lễ cưới của Công tước xứ Sussex với Meghan vào tháng 5.2018. Hoàng tử William có vẻ không đồng tình với thái độ hấp tấp của Hoàng tử Harry trong chuyện kết hôn. Tháng 11.2017, Hoàng tử William trò chuyện riêng với em trai về mối tình với Meghan. Lúc đó, Hoàng tử William hỏi thẳng Harry: “Em có chắc người mình muốn kết hôn là Meghan không?”

Sau đó, Hoàng tử Harry và Meghan công bố tin đính hôn. Theo trang Daily Mail, tác giả quyển sách cho biết thái độ của gia đình Công tước xứ Cambridge khiến Meghan cảm thấy mình không được chào đón khi đặt chân đến Anh. Thế nhưng, đó không phải là lý do duy nhất khiến Hoàng tử Harry xa lánh gia đình anh trai. Một nguồn tin tiết lộ rằng Hoàng tử Harry không hài lòng với vai trò của mình trong các sự kiện có mặt hoàng gia Anh.

Mâu thuẫn giữa các thành viên hoàng gia

Nguồn tin nói: “Đây là một cuộc ganh đua giữa hai anh em. Họ muốn chứng tỏ vị thế chủ động dẫn dắt của mình. Khi xuất hiện cùng William tại các sự kiện, Harry có cảm giác mình như trợ lý. Từ trước khi Meghan xuất hiện, anh ấy đã muốn xoay chuyển tình thế này. Anh ấy muốn giữ quyền tự chủ”. Sau lễ cưới, nhà Sussex từng bày tỏ nguyện vọng giữ vai trò độc lập hơn trên trường quốc tế, nhưng bị các nhân vật quan trọng của hoàng gia ngăn cản.

Cuốn sách còn miêu tả về sự căng thẳng giữa cặp đôi xứ Sussex với các thành viên khác của hoàng gia Ảnh: Getty Images

Theo đoạn trích cuốn sách trên nhật báo The Times (Anh), mối quan hệ giữa vợ chồng Hoàng tử Harry và vợ chồng Hoàng tử William dần xấu đi rất nhiều, đến mức vào tháng 3, hai cặp đôi hầu như không nói chuyện với nhau. Cuốn sách của hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand cho biết hai cặp đôi Hoàng gia hầu như không nói chuyện, dù chưa gặp nhau kể từ tháng 1, khi vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định ra khỏi Hoàng gia Anh. Cuốn sách Finding Freedom nhắc đến bức ảnh của Công nương Meghan và Công nương Kate Middleton ở một trận polo từ thiện, mô tả rằng họ “ngồi gần nhưng không nói gì với nhau”. Theo đoạn trích cuốn sách trên nhật báo The Times (Anh), mối quan hệ giữa vợ chồng Hoàng tử Harry và vợ chồng Hoàng tử William dần xấu đi rất nhiều, đến mức vào tháng 3, hai cặp đôi hầu như không nói chuyện với nhau. Cuốn sách của hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand cho biết hai cặp đôi Hoàng gia hầu như không nói chuyện, dù chưa gặp nhau kể từ tháng 1, khi vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định ra khỏi Hoàng gia Anh. Cuốn sách Finding Freedom nhắc đến bức ảnh của Công nương Meghan và Công nương Kate Middleton ở một trận polo từ thiện, mô tả rằng họ “ngồi gần nhưng không nói gì với nhau”.