Sách Tết Tân Sửu kể chuyện xuân

Từng là cây bút sắc sảo, có nhiều đóng góp cho tờ The New York Times và một thời gian làm biên tập nội dung cho tạp chí Art New England, tác giả Miles J.Unger dành thời gian nghiên cứu và hoàn thành bộ sách về 3 nhân vật vĩ đại của lịch sử nước Ý thời Phục hưng