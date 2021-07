Sài Gòn chống dịch - Thơ của Trương Hòa Bình

Mimosa từ đâu em tớiMang đến cho đời hạnh phúcyêu thương Corona từ đâu em tớiTên em nghe rất dịu dàngHỡi cô em tròn mười chín tuổiVương miện trên đầu lấp lánh hào quangSao em không mang đến cho đời hương sắcTình yêu thương lãng mạnthăng hoaNhư cơn sóng gào bão tápphong baEm mang đến nỗi kinh hoàng toàn thế giớiSự bình yên giờ quá mong manhNhân loại trầm mình trong đau thương tang tócHai năm rồi hàng triệu sinh linhVề với cát bụi lá vàng rơi rụngViệt Nam ơi niềm tự hào trân quýĐất nước ta đã ba lần thắng dịchTrí tuệ thông minh ý chí kiên cườngTình đoàn kết ba miền đất nướcNgười dân ta thương lắm đồngbào ơiNên sức mạnh đẩy thuyền lướt sóngVượt phong ba vỗ cánh chim trờiSài Gòn suốt hai năm đại dịchVẫn vững vàng gan góc vượt quaCùng cả nước và vì cả nướcĐã ba lần thoát khỏi can quaNay đại dịch bất ngờ quay trở lạiTổ quốc ơi trái tim người đau nhóiCả nước lại gồng mình chống chịuBao lo toan vất vả gian nanPhải nhanh chóng dập tandịch bệnhCho dân ta trở lại sống yên lànhSài Gòn giờ đang là tâm dịchNhững ngày qua con số tăng dầnĐỉnh dịch còn mập mờ phía trướcCả nhân loại oằn mình không chỉ riêng taCorona ơi ta hiểu em rồi đóEm lả lơi ẩn hiện giấu mìnhNhững biến thể làm đau thế giớiLàm thế nào ta bắt được em?Cả nước đang nhìn về thành phốMười lăm ngày căng mìnhchống chịuTrải can trường đánh giặc ngày xưaMuốn thắng địch phải hiểu địch hiểu taChỗ ta yếu chính là chưa hiểu địchSức mạnh ta nhờ đoàn kếttoàn dânNhưng chiến lược phải thông minh thao lượcHiểu địch rồi ta sẽ thắng được nhanhCorona em đẹp mỹ miềuSao em lại ác như loài rắn độcTa hiểu em rồi nhất quyếtbắt được emVẫn truy vết cách ly năm Kphòng thủNhưng chiến lược hàng đầu là phải có vaccinePhải chạy đua với thời gianTăng sức lực cho toàn dânkháng dịchTa lại phải thông minh tỏ tường bản chấtTruy vết nhanh xét nghiệmtìm F khôngĐể khoanh vùng dập dịchthật nhanhNgười F không phần nhiều không triệu chứngCa mắc rồi phần lớn sẽ bình yênChỉ một ít trở thành bệnh nặngChữa trị rồi phần lớncũng vượt quaF một chỉ rất ít có thể là ca mắcBiết tự giữ mình tâm thể sẽbình yênF hai F ba không phải là ca mắcBiết sống giữ gìn hoảng loạnlàm chiVậy ta nghĩ gì về giải phápcách lyCả xã hội cùng chung tay góp sứcCác phương thức đủ an yên tích cựcChiến lược bổ sung phải dày dạn thông minhKhông để tổn hao vật chấttinh thầnKhông đứt gãy mạch nguồnsản xuất“Ba tại chỗ” công nhân an lòng làm việcHàng hóa lưu thông cuộc sốngan sinhThành phố ơi xin hãy gồng mìnhNhững con người rất can trường nghĩa khíCơn phong ba rồi sẽ qua điCho tương lai ngày mai trời lại sángNgười dân ta lại nở nụ cườiCorona cút đi đồ ma quỷMimosa em lại đẹp tuyệt vời.