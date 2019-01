“Sài Gòn của em” sẽ tiếp bước như… Thần đồng đất Việt

Đến tham dự buổi giới thiệu sách có những tên tuổi về Sài Gòn xưa là nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu và nhà văn Nguyễn Đông Thức.

Được biết Sài Gòn của em là một dự án sách dành cho thiếu nhi khá qui mô, được chuẩn bị bài bản và công phu của NXB Trẻ và đơn vị liên kết, do tác giả Hoàng Nguyên viết lời và họa sĩ trẻ Lê Thư vẽ minh họa. Tác giả Hoàng Nguyên chính là Rosie Nguyễn, nghệ danh của Nguyễn Hoàng Nguyên, được biết đến với cuốn best-seller Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu nhưng Sài Gòn của em lại là tác phẩm đầu tiên chị viết cho đối tượng thiếu niên. Còn họa sĩ trẻ Lê Thư từng cộng tác với tổ chức Room to Read để minh họa các tác phẩm sách tranh cho thiếu nhi do Room to Read liên kết xuất bản như: Gối mây, Chiếc lá bàng...

Tổng Biên tập NXB Trẻ và đại diện Green Horizon tặng hoa cho các tác giả trẻ

Tác giả Hoàng Nguyên chia sẻ về tập sách

Nhà sử học Dương Trung Quốc đọc say sưa Ông tiết lộ là quá thích tác phẩm này

Theo như Hoàng Nguyên và Lê Thư chia sẻ, sau khi bắt tay vào làm việc cả hai trở thành bộ một đôi rất ăn ý. Điều khá vui là khi tìm ra hai nhân vật Sóc láu lỉnh và Bồ Câu thông minh để dẫn dắt câu chuyện - thực chất là một cuộc dạo chơi trong thành phố trẻ, sôi nổi với nhiều đổi thay mà cả hai đều bị mê hoặc, thì cả hai còn phải trải qua tám tháng để lên ý tưởng và hoàn thành tập sách đầu tiên. Bằng những hình ảnh sống động qua từng nét vẽ chăm chút mà chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất, Thảo cầm viên… hiện lên cùng với những câu chuyện của lịch sử lý thú. Bên cạnh đó, văn hóa chợ qua góc nhìn của nhà văn Sơn Nam, giả thuyết tên gọi về Sài Gòn về một thành phố bên sông năng động và hiếu khách cũng được kể hết sức duyên dáng. Đôi khi độc giả còn bị lạc vào ma trận hẻm vui nhộn với bạn Sóc láu lỉnh và Bồ Câu thông minh

Phát biểu tại lễ mắt tập đầu tiên, nhà sử học Dương Trung Quốc bất ngờ khi được gặp mặt các tác giả bộ sách vì họ đều còn quá trẻ. Ông nói: “Cầm trên tay cuốn sách tôi thấy cách trình bày quá đẹp, nội dung phong phú, lại ra đời dịp 320 năm Sài Gòn – TP.HCM là rất đúng thời điểm”. Còn Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu khẳng định: “Món quà mà NXB Trẻ mang đến cho trẻ em vào dịp đầu năm thật sự đáng quí. Tôi hy vọng các bậc phụ huynh cũng sẽ say mê tác phẩm này như tôi”.

Phố Sài Gòn trong sách vô cùng sống động Cùng với đó là những câu chuyện kể Bìa hai tập sách mới Sài Gòn của em Đọc cuốn sách càng thấy thêm yêu Sài Gòn hơn với bao điều thân thương

Nhà văn Nguyễn Đông Thức thì cho rằng: ‘Sài Gòn –TP.HCM không chỉ có nhiều công trình di tích cổ kính, có tầm vóc mà nơi đây còn nhiều con người tài năng. Vì vậy, theo tôi các tập tiếp theo nên dành đất để viết về những con người nổi tiếng của Sài Gòn xưa đến giờ đã làm cho thành phố này trở thành đặc biệt như vậy”.

Trong lời giới thiệu cho tập sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết: “Những năm gần đây, viết về Sài Gòn là cảm hứng của nhiều cây bút. Cứ nghĩ chỉ có những nhà văn thế hệ đi trước như Sơn Nam, Vương Hồng Sển, Bình Nguyên Lộc, Minh Hương... mới hào hứng động bút đến đề tài này. Sài Gòn hóa ra quyến rũ cả những tác giả lớp sau như: Lê Văn Nghĩa, Trần Nhật Vy, Phạm Công Luận, Phúc Tiến, Lê Minh Quốc, Nguyễn Vĩnh Nguyên…Như cô gái đẹp, Sài Gòn bỗng dưng làm nhiều trái tim xao xuyến. Bây giờ lại thêm một bộ sách do các cây bút còn trẻ hơn nữa chung tay thực hiện Sài Gòn của em là sách kiến thức dành cho trẻ em – một nỗ lực đáng quí trong dòng sách về Sài Gòn”.

Và nếu như Thần đồng đất Việt mê hoặc người đọc bằng các câu chuyện về điển tích có thật của Việt Nam thì Sài Gòn của em cũng được kỳ vọng sẽ là sự tiếp nối hoàn hảo trong dòng sách tranh lịch sử vô cùng cần thiết cho các em học sinh đang trong độ tuổi đến trường hiện nay.