Sam Smith 'gặp họa' vì tuyên bố không thích Michael Jackson

Ảnh: Dailymail Ca sĩ Stay With Me bị tẩy chay vì không thích Michael Jackson.

Sam Smith, 26 tuổi từng nổi tiếng với ca khúc Stay With Me đang trở thành tâm điểm của mọi lời chỉ trích. Theo tờ Daily Mail, sự cố lỡ miệng của nam ca sĩ đã bị thổi phồng lên bởi những người hâm mộ huyền thoại Michael Jackson. Nhiều người đã tỏ ra tức giận khi biết rằng Sam Smith không thích thần tượng của họ là ông hoàng nhạc pop - Michael Jackson.Đoạn video ca sĩ Stay With Me bị bắt gặp khi nói rằng "Tôi không thích Michael Jackson, nhưng đây là một bài hát hay" được ghi lại khi anh đang đi chơi du thuyền cùng với nhạc sĩ - nam ca sĩ Adam Lambert. Mặc dù Adam Lambert đã nhanh chóng xóa đoạn video trên Instagram, nhưng điều đó cũng không thể ngăn chặn người hâm mộ Michael Jackson trút cơn giận dữ của họ lên mạng xã hội. Thậm chí, không ít người còn buộc Sam Smith phải xin lỗi công khai nếu như không muốn bị tẩy chay.