Samuel Jackson, từ gã nghiện đến diễn viên có ảnh hưởng nhất mọi thời đại

15 năm chìm đắm trong ma túy

Samuel Jackson sinh năm 1948 tại Washington DC và lớn lên ở bang Tennessee (Mỹ). Trưởng thành ở môi trường tách biệt, thiếu bàn tay nâng đỡ của người cha chỉ gặp hai lần trong đời, tài tử 70 tuổi từng trải qua tuổi trẻ đầy biến động. Việc nghiện ngập của Samuel Jackson bắt đầu khi một người đàn ông lạ mặt giới thiệu nghệ sĩ này loại thuốc gây ảo giác L. rồi khiến ngôi sao này sa vào heroin, cocaine. Đến những năm 1980, ngôi sao của loạt phim Avengers chuyển hẳn sang thuốc phiện hạng nặng. Suốt 15 năm, ông vua phòng vé Bắc Mỹ chìm trong nghiện ngập, hút chích. Theo chia sẻ của chính Samuel Jackson, ông hút thuốc phiện nhiều như người ta phải uống cà phê để duy trì sự tỉnh táo hằng ngày vậy.

ẢNH: REUTERS Trước khi được biết đến là một trong những diễn viên da màu thành công nhất tại Hollywood, Samuel Jackson từng sống trong tình trạng nghiện ngập trong suốt nhiều năm

Đối với nam diễn viên sinh năm 1948, cuộc sống trở nên bế tắc khi vợ và con gái ông phát hiện tài tử quyền lực này nằm bất tỉnh trên sàn bếp, xung quanh là các dụng cụ hút chích ma túy. Bà LaTanya Richardson, vợ ông, đã gọi giai đoạn này là “căn nhà trong địa ngục” và một mực khuyên nhủ chồng đi cai nghiện. “Tôi đã phê thuốc từ những năm 15, 16 tuổi và bản thân đã quá mệt mỏi với điều đó”, sao phim Kong: Đảo đầu lâu hồi tưởng lại.

Samuel Jackson đã dành nhiều năm để theo dõi các đồng nghiệp của mình. Ban đầu là Morgan Freeman rồi Denzel Washington và sau đó là Laurence Fishburne, họ đều bay đến Hollywood và tạo nên tên tuổi, địa vị cho riêng mình. Vị thủ lĩnh huyền thoại của S.H.I.E.L.D trong loạt phim Avengers không ngừng mong mỏi một lần nhận được lời mời đóng phim từ các đạo diễn ở kinh đô điện ảnh và đeo đuổi sự nghiệp diễn xuất đầy tham vọng nhưng dường như may mắn chưa gọi tên ông.

ẢNH: UNIVERSAL Tài tử người Mỹ vào vai con nghiện trong tác phẩm Jungle Fever

Trong khi cai nghiện, ông được Spike Lee, đạo diễn mà sau này Samuel Jackson có cơ hội hợp tác nhiều, gửi kịch bản phim Jungle Fever. Trớ trêu thay, vai diễn đầu tiên sau khi ngôi sao này cai nghiện thành công lại là một kẻ nghiện thuốc phiện. “Tất cả những người trong trại cai nghiện đã cố gắng khuyên tôi về chuyện từ chối đóng nhân vật đó. Nếu nhận lời, bạn sẽ lại bị mấy thứ thuốc ma quái ấy đùa cợt với chính mình”, sao phim Công viên kỷ Jura kể lại. Thế rồi, ông vẫn cứ nhận lời.

Vai diễn xuất sắc trong Jungle Fever sau đó đã giúp tài tử da màu gây được tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes năm 1991, trải đường cho Samuel Jackson đi đến “vùng đất thánh” của điện ảnh Mỹ.

Đến Hollywood và đeo đuổi ước mơ trở thành diễn viên vĩ đại

Nhờ bước đệm từ tác phẩm của đạo diễn Spike Lee, người ta lại thấy gã nghiện ngập ngày nào xuất hiện với hàng loạt vai diễn đa dạng trên màn ảnh: Patriot Games, Amos & Andrew, True Romance và Công viên kỷ Jura. Năm 1994, ông đóng tên gangster Jules Winnfield trong phim Pulp Fiction (tựa Việt: Chuyện tào lao). Diễn xuất của nam diễn viên đã nhận được sự hoan nghênh từ đông đảo khán giả và nhận đề cử Oscar.

ẢNH: MIRAMAX FILMS Samuel Jackson trong phim Pulp Fiction

Còn nhớ, khi Samuel Jackson nhận kịch bản Pulp Fiction từ đạo diễn Quentin Tarantino, tài tử Bruce Willis (khi ấy đang đóng cùng ông trong phim Die Hard With a Vengeance) đã từng thì thầm vào tai đồng nghiệp: “Bộ phim này ổn, nhưng Die Hard With a Vengeance sẽ thay đổi cuộc đời cậu, còn Pulp Fiction thì không”. Thế nhưng, Bruce Willis chỉ đúng một nửa. Vai diễn Zeus Carver trong Die Hard with a Vengeance đưa Samuel Jackson nổi danh khắp thế giới nhưng Pulp Fiction cũng trở thành tác phẩm hình sự kinh điển của Hollywood.

Sau nhiều thập niên gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, đến nay, Samuel Jackson đã sở hữu gia tài điện ảnh đồ sộ với khoảng 120 bộ phim, tên tuổi của ông được nhắc đến liên tục trên mặt báo, trong các chương trình truyền hình, đi vào câu chuyện của nhiều bộ phim và trở thành cảm hứng của một số bài hát.

ẢNH: MARVEL STUDIOS Samuel Jackson quen mặt với khán giả toàn cầu qua các tác phẩm: Công viên kỷ Jura, Chiến tranh giữa các vì sao, Hành trình Django, Kong: Đảo đầu lâu,... Đặc biệt, vai diễn Nick Fury trong vũ trụ điện ảnh Marvel được người hâm mộ hiện nay biết đến nhiều hơn cả

Siêu sao tỉ đô

Tháng 12.2018, diễn viên kỳ cựu người Mỹ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình bằng danh hiệu Nam diễn viên có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại, thông qua một nghiên cứu bài bản của Applied Network Science. Hồi tháng 9.2018, Box Office Mojo công bố Samuel Jackson là cái tên có giá trị thương mại cao nhất Hollywood. Từ những bom tấn đình đám như Công viên kỷ Jura, Chiến tranh giữa các vì sao, Avengers đến những tác phẩm thuộc dòng phim nghệ thuật như Pulp Fiction và cả những bộ phim kinh dị cổ điển tiêu biểu như Snakes on a Airplane đã tạo ra tổng doanh thu 5,76 tỉ USD tại phòng vé nội địa. Con số này vượt xa mức 4,96 tỉ USD của Harrison Ford và 4,6 tỉ USD của Tom Hanks. Chưa dừng lại ở đó, xét ở phạm vi toàn thế giới, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của tài tử này đem về tận 13,3 tỉ USD.

Những thành tích đáng kinh ngạc của Samuel Jackson không phải là điều quá khó lý giải khi mà suốt ba thập niên qua, ông đều đặn có mặt trong khoảng 5 tác phẩm chiếu rạp mỗi năm. Phần lớn doanh thu tỉ đô mà nam diễn viên sinh năm 1948 đem lại là từ loạt phim của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tài tử phim hành động đình đám này lần đầu đảm nhiệm vai trò Nick Fury của loạt phim siêu anh hùng vào năm 2008, vai diễn mà nam nghệ sĩ chỉ nhận cho vui. Thế rồi bằng tài năng diễn xuất và biến hóa đa dạng của mình, Nick Fury từ một nhân vật xuất hiện mờ nhạt trong hai phần của Iron man bắt đầu trở thành người hùng chủ chốt góp mặt trong 7 tác phẩm tiếp theo của nhà Marvel suốt 10 năm qua. Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, nghệ sĩ gạo cội này cho biết ông rất vui lòng nếu tiếp tục đóng vai trò này cho đến khi đã bước sang tuổi 80.

ẢNH: UNIVERSAL Trong năm 2019, người hâm mộ khắp thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng những màn biến hóa da dạng của thiên tài diễn xuất người Mỹ ít nhất là trong các siêu phẩm: Glass (ảnh), Captain Marvel và Spider-Man: Far From Home

Đối với Samuel Jackson, cột mốc suy cho cùng cũng chỉ là những con số mang tính tượng trưng và ông chẳng bận tâm bởi những gì mình chưa có. Các giải thưởng nghệ thuật cho đến nay dường như vẫn lãng quên sự tồn tại của Samuel Jackson khi tên tuổi này từng nhận đề cử giải Oscar và Quả cầu vàng nhưng chưa bao giờ được xướng tên.

“Trước nay, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có thể và luôn trân trọng từng giây phút quý giá xuất hiện trên màn ảnh. Đó chính xác những gì tôi đạt được và mong muốn đạt được”, Samuel Jackson thoải mái bày tỏ.