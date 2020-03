Sản phẩm của K-ICM không còn 'hot'?

Vừa qua, trong khi Jack vẫn còn trong giai đoạn "thái nghén" để chuẩn bị cho sự nghiệp solo sắp tới thì K-ICM lại liên tiếp gây chú ý với hàng loạt sản phẩm âm nhạc hợp tác cũng các ca sĩ khác. Nhà sản xuất trẻ này khá "chịu khó" thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Ca khúc mới của K-ICM trong thời gian anh đi công tác ở Nga cùng mẹ nuôi Ảnh: Chụp màn hình

Tối 3.3, K-ICM ra mắt sản phẩm If you love me với chất nhạc hoàn toàn mới và bắt tai, tuy nhiên, sản phẩm này chỉ nhận về khoảng 200 nghìn lượt nghe sau 17 giờ ra mắt. Có thể thấy đây là một sản phẩm hoàn toàn ngẫu hứng trong thời gian nhà sản xuất trẻ này đang đi công tác tại Nga. Bên cạnh đó, If you love me không được quảng bá rầm rộ như các sản phẩm trước đó cũng như việc định thời gian phát hành không phù hợp khiến lượt xem của ca khúc này không cao so với MV Cần một lý do hay Sài Gòn của anh. Một tín hiệu khả quan là lượt dislike của ca khúc đã giảm đáng kể so với các sản phẩm trước của K-ICM.

MV Cần một lý do nhận lượt dislike "khủng" chỉ sau hai ngày phát hành Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, trong thời gian vừa qua, sản phẩm gây chú ý nhất của K-ICM là MV Cần một lý do. Ngay thời điểm công bố teaser, MV lập tức đạt 1 triệu lượt xem sau một ngày ra mắt và đạt top 1 thịnh hành của YouTube. Một trong những nguyên nhân chính khiến ca khúc này thu hút sự chú ý của công chúng là vì mọi người đều cho rằng K-ICM sẽ trở lại âm nhạc với vai trò ca sĩ thay vì nhà sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết khán giả đều tỏ ra thất vọng khi anh vẫn giữ vai trò sản xuất và hợp tác cùng "tân binh" Quang Đông. Dù MV nhận về một thành tích đáng mơ ước khi thu hút hàng triệu lượt xem và "gây bão" trên mạng xã hội cũng như truyền thông nhưng song song đó, Cần một lý do cũng trở thành MV có lượt dislike cao nhất lịch sử Vpop (1,2 triệu dislike tính đến thời điểm hiện tại). Dù "gây bão" trong cộng đồng mạng nhưng dư âm của ca khúc này vẫn không thể so sánh với những gì bộ đôi Jack và K-ICM đã làm được trong quá khứ. Đồng thời, giọng ca của "tân binh" Quang Đông cũng không để lại ấn tượng mạnh trong lòng người nghe như Jack.

"Tân binh" Quang Đông không thể tỏa sáng như Jack khi hợp tác với K-ICM Ảnh: Chụp màn hình

Sau MV Cần một lý do, K-ICM tiếp tục hợp tác với HuyR cho ra mắt sản phẩm Sài Gòn của anh. Giai điệu nhẹ nhàng, trẻ trung và vẫn giữ chất nhạc của chủ nhân hit Cô gái m52 khiến cho ca khúc này "hạ cánh" an toàn với 2,2 triệu lượt xem sau gần một tuần phát hành.

Có thể thấy, sau những lùm xùm với Jack khiến bộ đôi "sóng gió" không còn hoạt động chung, K-ICM đang miệt mài hoạt động để khẳng định tên tuổi trong môi trường âm nhạc khắc nghiệt này. Tuy nhiên, những thành tích "khiêm tốn" của các sản phẩm như Cần một lý do (11,7 triệu lượt xem), Sài Gòn của anh (2,29 triệu lượt xem) hay If you love me (200.000 lượt xem) đều không thể nào sánh với bảng thành tích đáng nể của Bạc Phận (287 triệu lượt xem), Sóng gió (277 triệu lượt xem) và Em gì ơi (198 triệu lượt xem) mà anh và Jack đã đạt được trong năm 2019.

Trong thời điểm hiện tại, K-ICM vẫn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ nhưng để duy trì sức hút trong thị trường âm nhạc đầy cạnh tranh, K-ICM vẫn phải cố gắng và tìm kiếm cho mình một cộng sự ăn ý như Jack.