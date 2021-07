Sao 'Chạng vạng' Kristen Stewart tham gia phim tranh giải LHP Venice

Ngoài phim có Kristen Stewart tham dự, LHP Venice 2021 còn quy tụ nhiều tác phẩm đáng chú ý khác tham gia tranh tài như The Power of The Dog của nữ đạo diễn Jane Campion, Parallel Mothers của Pedro Almodovar…

LHP Venice là LHP lâu đời nhất thế giới , được coi là nơi giới thiệu các ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar. Ban tổ chức LHP Venice hy vọng chào đón nhiều ngôi sao Hollywood trở lại trong năm nay sau lần trao giải gói gọn vào năm 2020 do dịch Covid-19.

Nhà làm phim New Zealand Jane Campion (67 tuổi) nổi tiếng với The Piano sẽ giới thiệu bộ phim mới nhất của bà với sự tham gia của Benedict Cumberbatch trong vai một chủ trang trại tàn bạo, người khởi động chiến dịch chống lại góa phụ trẻ Rose do Kirsten Dunst thủ diễn vào những năm 1920 ở Montana (Mỹ).

Cảnh quay trong phim The Power of The Dog ẢNH: IMDB

The Power of The Dog từng được mời tranh giải tại LHP Cannes vừa diễn ra nhưng Jane Campion và nhà sản xuất lại chọn LHP Venice. Vì không giống như LHP Cannes của Pháp, ban tổ chức LHP Venice không yêu cầu phát hành rạp cho những bộ phim tranh giải cao nhất – Sư tử vàng.

Đạo diễn Pedro Almodovar của Tây Ban Nha tái hợp với nữ diễn viên yêu thích của ông - Penelope Cruz - trong Parallel Mothers, trong khi Spencer của đạo diễn Chile Pablo Larrain xoay quanh thời điểm đầu những năm 1990 khi Công nương Diana quyết định chia tay Thái tử Charles

Đạo diễn Pedro Almodovar và nữ diễn viên Penelope Cruz ẢNH: REUTERS

Trong số 21 phim tranh giải Sư tử vàng có phim đầu tay của nữ đạo diễn Mỹ Maggie Gyllenhaal là The Lost Daughter, dựa trên tiểu thuyết của Elena Ferrante và The Hand of God của Paolo Sorrentino - một trong năm bộ phim Ý tranh giải cao nhất.

Tác phẩm sử thi thời trung cổ The Last Duel của đạo diễn Anh lừng danh Ridley Scott với sự tham gia của 3 ngôi sao Matt Damon, Adam Driver và Ben Affleck, câu chuyện khoa học viễn tưởng được mong đợi đầy nóng bỏng của đạo diễn Canada Denis Villeneuve là Dune với Timothée Chalamet và Zendaya đều được công chiếu tại LHP Venice.

Chủ tịch LHP Venice lần thứ 78 Alberto Barbera ca ngợi “sự trở lại của các hãng phim Mỹ và nhiều ngôi sao hạng A, những người năm ngoái rất muốn tham gia LHP Venice nhưng không thể”. Ông nói trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng chất lượng phim năm nay cao hơn thường lệ và danh sách tranh giải có một số phim dài hơn ba giờ và nhiều câu chuyện về các nhân vật nữ mạnh mẽ, kiên định. Ông nói: “Đại dịch đã giúp kích thích sự sáng tạo của mọi người”.