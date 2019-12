Sao Hàn bị nợ tiền quay show

Tối 18.12, Herald Pop bất ngờ cho biết 4 thành viên của show Let’s Go on a Trip, Just the Two of Us gồm nữ diễn viên Seo Hyo Rim, cựu thành viên nhóm Rainbow - Go Woo Ri (hay còn gọi là Go Na Eun), người đẹp Seo Woo và ngôi sao hài Kim Min Kyun vẫn chưa nhận được đồng tiền lương nào.

Các công ty quản lý của Kim Min Kyung, Seo Hyo Rim và Go Woo Ri cũng đã xác nhận việc họ vẫn chưa được trả cát-sê khi tham gia chương trình.

Chương trình Let’s Go on a Trip, Just the Two of Us gây chú ý bởi lùm xùm nợ nần ẢNH: POSTER SHOW

Liên hệ với đơn vị phát sóng Let’s Go on a Trip, Just the Two of Us, SBS Plus cho hay: "Let’s Go on a Trip, Just the Two of Us là một chương trình được sản xuất bởi một công ty bên ngoài, SBS Plus chỉ là đài trình chiếu". Đồng thời, phía SBS Plus còn khẳng định: "Nhà đài phát sóng không liên quan gì đến chuyện trả cát-sê cho các thành viên của chương trình. Thậm chí, bản quyền phát sóng của chúng tôi với chương trình cũng đã hết hạn rồi".

Let’s Go on a Trip, Just the Two of Us gồm 12 tập, ra mắt trên SBS Plus từ tháng 5 đến 8.2017. Lúc chiếu trên truyền hình , show nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với mô-típ gần gũi. Trong chương trình, các nghệ sĩ phải tự lên toàn bộ kế hoạch trong chuyến du lịch cùng nhau và được trải nghiệm nhiều điều thú vị. Hơn 2 năm kể từ khi show kết thúc, dàn sao Hàn vẫn chưa được trả lương.

Lee Teuk cũng là một trong những sao Hàn mệt mỏi vì chuyện chậm trễ chuyện cát-sê ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, công ty sản xuất Let’s Go on a Trip, Just the Two of Us đã ngừng hoạt động. Người đứng đầu đơn vị này cũng đã mất liên lạc. Vì thế, vấn đề cát-sê của những thành viên của chương trình khó được chi trả. Đáng nói hơn, công ty này từng sản xuất một show làm đẹp và cũng vướng phải tiền bạc không rõ ràng.

Thông tin này khiến khán giả bức xúc. Nhiều người kêu gọi các nghệ sĩ nên nhờ đến cơ quan chức năng để được giải quyết nhanh chóng.

Cách đây không lâu, hai nam ca sĩ Muzie và Lee Teuk (Super Junior) cũng tiết lộ bị ê-kíp một show thiếu nhi nợ lương dai dẳng. Dù đã hoàn thành từ năm ngoái, nhưng đến cuối năm 2019, phía chương trình vẫn chậm trễ chuyện tiền nong. Quá bức xúc, Muzie phải lên tiếng: "Nếu họ tiếp tục trì hoãn việc trả tiền, tôi sẽ công khai luôn tên đài truyền hình và đạo diễn". Hiện Muzie và Lee Teuk vẫn chưa được trả tiền.