Sao Hollywood chi hàng trăm ngàn USD để mua lại các clip sex từng bị mất

Trong phiên tòa mới nhất tại quận Bắc bang Illinois (Mỹ) các công tố viên cho hay từ năm 2001, ngôi sao 52 tuổi này đã bắt đầu bỏ ra hàng trăm ngàn USD chỉ để mua, phục hồi những video ghi lại cảnh quan hệ của mình với nhiều cô gái tuổi vị thành niên. Thêm vào đó, nghệ sĩ da màu quyền lực trên cũng từng ''tuyển dụng'' nhiều người đẹp để thỏa mãn thú vui tình dục. Tại tòa, R. Kelly còn bị buộc tội dụ dỗ, thuyết phục nhiều người che giấu những hành vi sai trái của mình trong quá khứ.

Bản cáo trạng gồm 13 trang được công bố hôm 12.7 đã cáo buộc R. Kelly tự quay lại cảnh quan hệ tình dục với ít nhất 4 cô gái dưới 18 tuổi bắt đầu từ năm 1998. Bản cáo trạng cho hay, vài năm sau sau khi ngôi sao này biết rằng một số video bị thiếu trong “bộ sưu tập” của mình, nam ca sĩ và những người khác đã bắt đầu trả hàng trăm ngàn USD cho nhiều người tìm kiếm, khôi phục chúng. Khi thuê người phục hồi các video, đồng bọn của nghệ sĩ da màu này đã yêu cầu những người đó kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối để đảm bảo họ không sao chép bất kỳ bản sao nào.

Từ năm 1990 đến nay, nam ca sĩ này thường xuyên vướng các cáo buộc tình dục song bản thân chưa bao giờ nhận tội ẢNH: REUTERS

Các công tố viên cũng cáo buộc R. Kelly và cựu giám đốc kinh doanh của mình đã sắp xếp một chuyến du lịch nước ngoài cho một cô gái và cha mẹ của cô để khiến họ không thể tham dự phiên tòa buộc tội nam ca sĩ. Hai nhân vật này cũng tặng gia đình nhiều vật phẩm quý giá như xế hộp hạng sang và tiền trong suốt 10 năm chỉ để họ che giấu chuyện con gái họ và R. Kelly từng quan hệ tình dục trong khi cô gái này chưa đủ 18 tuổi. Cũng tại văn bản này, chủ nhân hit I Believe I Can Fly bị cáo buộc thêm những tội danh gồm: có âm mưu và âm mưu nhận nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên, nhận nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên, sản xuất nội dung khiêu dâm về trẻ vị thành niên, dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia hoạt động tình dục và cản trở công lý.

Xuất hiện ít phút tại phiên tòa hôm 12.7, R. Kelly mặc trang phục tù nhân. Sau phiên điều trần, Steve Greenberg - đại diện pháp lý của ngôi sao quyền lực trên, cho biết thân chủ của mình sẽ được tại ngoại với các cáo buộc mà nam rapper đang vướng phải ở cả Illinois lẫn New York. “Anh ấy chắc chắn không phải một kẻ bỏ trốn hay là mối nguy hiểm đối với mọi người”, luật sư này phát biểu trước phóng viên bao vây bên ngoài phòng xử án.

Steve Greenberg cũng tuyên bố chắc nịch rằng ngôi sao sinh năm 1967 sẽ được minh oan. “Anh ấy và các luật sư của mình mong ngày ra tòa và sự thật sẽ được phơi bày, Kelly sẽ được trả lại công bằng trước những cáo buộc không có thật do những người vì lợi ích cá nhân mà đặt điều”, đại diện pháp lý của rapper 52 tuổi nhấn mạnh. Người này cũng nói thêm: “Quan trọng nhất là anh ấy vẫn mong muốn tiếp tục tạo ra âm nhạc tuyệt vời và biểu diễn trước những người hâm mộ luôn tin tưởng mình”.

Trong khi đang vướng rắc rối ở Illinois, tại New York, R. Kelly cũng dính hàng loạt tội danh như: khai thác tình dục trẻ em, bắt cóc, cưỡng bức và vi phạm đạo luật liên quan đến cưỡng chế, vận chuyển phụ nữ và bé gái cho hoạt động tình dục bất hợp phát từ năm 1999 đến nay. “Doanh nghiệp của R. Kelly không chỉ tham gia vào âm nhạc, như đã cáo buộc, trong suốt hai thập niên, công ty dưới sự lãnh đạo của Kelly đã săn lùng những phụ nữ trẻ và bé gái vị thành niên có ước mơ gặp siêu sao, rồi từ đó biến giấc mơ đó thành cơn ác mộng bởi cưỡng hiếp, khiêu dâm và bóc lột sức lao động”, hồ sơ từ phía này đề cập.

Tháng 2.2019, R. Kelly từng "mạnh tay" chi 100.000 USD để được tại ngoại NAHR: REUTERS

Cũng trong bản cáo trạng từ phía cơ quan chức năng New York, R. Kelly đã ra lệnh cho những người làm của nghệ sĩ này như: quản lý, vệ sĩ, trở lý riêng… sắp xếp cho những cô gái đến gặp mình trong các kỳ nghỉ hay các buổi biểu diễn để “mua vui”. Những nạn nhân của ngôi sao khét tiếng kể trên phải tuân theo những quy tắc khắt khe của nam ca sĩ: không được rời phòng ngủ hay làm bất cứ chuyện gì kể cả đi vệ sinh khi chưa được R. Kelly cho phép, họ phải mặc quần áo thùng thình khi không đi cùng người khác, không được để mắt tới bất kỳ người đàn ông nào… R. Kelly cũng nắm nhiều thông tin nhạy cảm của cấp dưới nhằm duy trì quyền kiểm soát với họ đồng thời yêu cầu những người này trung thành tuyện đối với mình. Trong khi đó, các nạn nhân của giọng ca 52 tuổi thường bị cô lập với bạn bè, gia đình và trở nên phụ thuộc vào tài chính dồi dào của hắn.

Ca sĩ sinh năm 1967 đã bị bắt từ hôm 11.7 tại Chicago, bang Illinois, Mỹ và dự kiến sẽ bị giam giữ ít nhất đến ngày 16.7. Trước đó, vào tháng 2.2019, nam ca sĩ người Mỹ đã phủ nhận tội tấn công tình dục ba nạn nhân vị thành niên cùng một phụ nữ khác. Các cáo buộc này được đưa ra sau khi 7 phụ nữ bao gồm cả vợ cũ của R. Kelly xuất hiện trong một bộ phim tài liệu truyền hình và buộc tội nghệ sĩ nổi tiếng về tội quấy rối, lạm dụng tình dục. Nam ca sĩ sau đó bị cảnh sát giam giữ trước khi được thả vào ngày 25.2 nhờ đóng khoản tiền bảo lãnh trị giá 100.000 USD (hơn 2,3 tỉ đồng).

R. Kelly là một nghệ sĩ Hiphop, R&B đình đám của làng nhạc nước Mỹ. Giọng ca 52 tuổi bắt đầu nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Ca sĩ da màu nổi đình đám với các ca khúc như: I Believe I Can Fly, Bump N' Grind, Your Body's Callin, Gotham City, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest…

Trong suốt sự nghiệp ca hát, R. Kelly từng đem về vô số giải thưởng danh giá trong đó có 3 giải Grammy, 2 giải American Music Awards, lập kỷ lục Guinness thế giới và được xướng tên ở nhiều sân khấu uy tín khác nhau.