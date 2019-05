Sao khiêu dâm bị chỉ trích vì đóng 'cảnh nóng' trên xe hơi tự lái Tesla

Taylor Jackson ở Los Angeles (Mỹ) là một cái tên quen thuộc trên các trang web phim khiêu dâm. Theo New York Daily News, cách đây ít ngày, tên của nữ diễn viên này được tìm kiếm chóng mặt trên mạng xã hội chỉ vì cô đã ghi lại cảnh nóng với bạn trai trong một chiếc xe hơi hiệu Tesla đang bật chế độ tự lái trên đường, xe cộ đang lưu thông chóng mặt.

Clip này sau đó được chính chủ đăng tải lên P., một trang web phim khiêu dâm nổi tiếng và bị người xem lên án gay gắt vì đe dọa đến an toàn giao thông, số khác chỉ trích cô vì hành vi quái đản, khác người. Không ít cư dân mạng mỉa mai Taylor Jackson là người đầu tiên “khám phá” ra kiểu quan hệ trên một chiếc xe hơi tự lái, điều mà chưa có ai dám thực hiện trước kia bởi quá nguy hiểm.

“Hi vọng nó sẽ không truyền cảm hứng cho bất cứ cặp đôi nào ngoài đời thực”, một tài khoản bình luận và nhận được sự tán thành từ nhiều người. Trang web khiêu dâm nơi Taylor Jackson đăng tải clip cũng đăng bài phản hồi về hành động của nữ diễn viên: “Chúng tôi sẽ báo cáo với Elon Musk (CEO hãng Tesla) vì bạn không đặt tay lên vô lăng khi chế độ lái tự động được kích hoạt”.

Chia sẻ với tờ Business Insider, Taylor Jackson cho biết cô không nghĩ sự việc lại bị chỉ trích dữ dội đến vậy. Ý tưởng “mây mưa” trên xe được bạn trai của nữ diễn viên nói trên đề xuất và cô lập tức nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền.

ẢNH: REUTERS Sự việc này gây ra không ít thiệt hại cho công ty của tỉ phú Elon Musk

Đoạn phim trên cũng khiến công ty Tesla của tỉ phú Elon Musk gặp rắc rối bởi chiếc xe mà hai nhân vật kể trên dùng để làm địa điểm quay phim là một sản phẩm của hãng. Mặc dù công nghệ tự lái được trang bị trong chiếc xe này được quảng cáo về mức độ an toàn và tiện lợi cho người sử dụng, sản phẩm siêu việt này vẫn gây ra không ít tranh cãi bởi suy cho cùng, máy móc vẫn không thể kiểm soát được mọi tình huống bất trắc trên đường.

Hãng Tesla cũng vì đoạn phim này mà nhận về vô số chỉ trích từ công chúng, trong đó, Elon Musk - Giám đốc điều hành của tập đoàn trên cũng bị chất vấn gay gắt từ cư dân mạng. Tuy nhiên, tỉ phú này phân trần: “Công nghệ xe tự lái vẫn cần sự tập trung giám sát của con người. Họ phải luôn đặt tay lên vô lăng và sẵn sàng can thiệp nếu cần. Dù công nghệ này đã có nhiều phát triển nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn điều khiển mọi tình huống”.

Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cũng đã điều tra một số vụ tai nạn vào năm ngoái liên quan đến xe hơi tự lái. Một trong số các nạn nhân của công nghệ hiện đại này là một kỹ sư của Apple Inc - người đã bỏ mạng sau khi xe hơi anh ta đâm vào một hàng rào bê tông. Gia đình của kỹ sư nói trên đã đâm đơn kiện Telsa vào hồi tuần trước. Các vụ ồn ào thời gian gần đây khiến cổ phiếu của tập đoàn này đã rớt giá nay lại tụt dốc không phanh. Chỉ tính trong 4 tháng đầu năm, cổ phiếu của hãng đã giảm tới 27%.