Những cú “hit” của thời trang Việt

Việc ca - nhạc sĩ, người mẫu đình đám Rihanna (thành danh tại Mỹ) đăng ảnh diện một thiết kế của nhà thiết kế (NTK) Công Trí trên Instagram của cô cách đây không lâu đã tạo thêm dấu ấn cho thời trang VN trong làng giải trí thế giới. Rồi nữ ca sĩ Katy Perry cũng “phải lòng” thiết kế của Công Trí khi đặt hẳn 3 bộ trang phục cho tour diễn của mình. Công Trí cho biết Katy Perry hài lòng và không yêu cầu chỉnh sửa gì nhiều.

NTK Hoàng Hải cũng đã gây tiếng vang khi thiết kế cho Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere bộ trang phục trong đêm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2016. “Đó là công sức của nhiều người. Tôi đã đầu tư khoảng 10.000 USD với 20 nhân công miệt mài cả tháng. Pháp, Ý là cường quốc thời trang thế giới, vậy nên việc họ chọn thời trang chúng ta là niềm vui quá lớn. Khi nhận lời thiết kế từ bà Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Pháp cho đại diện Pháp đi thi, tôi đã bị áp lực kinh khủng. Ngoài ra, HHHV Iris Mittenaere còn mặc thiết kế của tôi khi lên kênh truyền hình Pháp”, Hoàng Hải nói. Anh cũng kể thêm, Á hậu 3 HHHV 2015 Flora Coquerel (Pháp) từng nói rằng: “Nếu tôi được Hoàng Hải thiết kế trang phục khi thi HHHV năm đó chắc tôi sẽ có vị trí cao hơn chứ không chỉ dừng lại á hậu 3”.

Mới đây nhất, HHHV 2007 Riyo Mori (diễn viên múa - người mẫu đình đám của Nhật Bản) cũng đã chọn thiết kế của Hoàng Hải khi đến TP.HCM tham gia các sự kiện. Theo lời Rio thì: “Tôi rất bất ngờ trước những chiếc áo dạ hội của nhà thiết kế VN, nó như những tác phẩm nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc và đáng trân trọng”.

Trong số các nhà thiết kế trẻ hiện nay, Phương My đang là tên tuổi được nhiều nghệ sĩ thế giới biết đến. Siêu mẫu thế giới Coco Rocha (người Canada, huấn luyện viên The Face Mỹ) khi có mặt tại TP.HCM vào tháng 3.2017 dự một sự kiện lớn đã chọn thiết kế của Phương My. Rồi HHHV 2005 Natalie Glebova (người Canada gốc Nga), Julia Michaels (ca - nhạc sĩ người Mỹ vừa nhận giải nghệ sĩ triển vọng của American Music Award), Yvonne Orji (nữ diễn viên người Nigeria thành danh tại Mỹ)… cũng tin tưởng chọn thiết kế của Phương My cho những sự kiện lớn. Phương My khẳng định: “Để sao ngoại chú ý, các mẫu thiết kế cần có điểm nhấn, phong cách riêng. Việc chỉn chu trong đường may, cắt cúp, lắp ghép cũng là yếu tố quan trọng để sao ngoại để mắt đến”.

Tìm sự khác biệt

Theo các NTK như Quỳnh Paris, Công Trí, Lê Thanh Hòa, Phương My… thì sự khác biệt mang dấu ấn cá nhân sẽ làm cho nghệ sĩ thế giới chú ý đến thời trang VN. Kể về cơ duyên thiết kế áo cho siêu mẫu thế giới Leomie Anderson (người mẫu của hãng nội y danh tiếng Victoria’s Secret, người Anh), Lê Thanh Hòa nói: “Tôi có một người bạn là stylist Fuji Nguyễn rất thích các mẫu mới của tôi nên chia sẻ với Leomie. Sau đó khi siêu mẫu chuẩn bị trang phục xuất hiện tại thảm hồng Victoria’s Secret thì tôi gửi bản vẽ qua và Leomie đã đồng ý ngay do những chi tiết tạo ra sự khác biệt, làm điểm nhấn cho vóc dáng, màu da của người mẫu”.

HHHV 2005 Natalie Glebova kể về “duyên nợ” với thiết kế của VN: “Trong lần đến TP.HCM dự event, tôi được một stylist Thái Lan giới thiệu với David Wong cùng một vài NTK khác. Tôi đặc biệt ấn tượng và thích phong cách thanh lịch, nữ tính của NTK VN. Tôi đã dành hẳn một buổi thử đồ và sau đó đặt những chiếc đầm ren theo mùa mới nhất. Làng thời trang thế giới cũng đang chú ý đến những tài năng thiết kế đến từ châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và VN”. Nhắc đến những người đẹp yêu thời trang Việt không thể không nói đến HHHV Thái Lan 2007 Farung Yuthithum. Cô từng nhận mình là “fan của thời trang VN” khi chọn các mẫu thiết kế của Đỗ Mạnh Cường cùng một số NTK VN khác. Rồi Dustin Quick (nữ nghệ sĩ nổi tiếng, đa năng người Mỹ) vẫn thường chọn trang phục Quỳnh Paris khi xuất hiện ở những sự kiện tại Hollywood (Mỹ). Một số nghệ sĩ khác tại Mỹ, Brazil như: Blanca Blanco, Jon Mack, Rebecca Da Costa, Danielle Vasinova... cũng tin tưởng lựa chọn thiết kế của Quỳnh Paris.