Sao nhí ‘The Flash’ đột ngột qua đời ở tuổi 16

Khi biết được tin dữ, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ sự thương tiếc khi Logan từ giã cõi đời lúc tuổi còn quá trẻ. Nam diễn viên Jesse L. Martin đăng ảnh chụp cùng Logan Williams lên mạng xã hội kèm dòng chia sẻ: "Đây là bức ảnh chúng tôi trên trường quay The Flash. Tôi không chỉ ấn tượng bởi tài năng của Logan Williams mà còn là sự chuyên nghiệp của cậu bé trên trường quay". Diễn viên chính của sêri đình đám The Flash của nhà đài CW - Grant Gustin cũng bày tỏ: "Vừa mới nghe tin tức đau lòng rằng Logan Williams đã qua đời đột ngột. Bức ảnh này được chụp trong quá trình quay tập phim The Flash đầu tiên hồi năm 2014. Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu và gia đình cậu. Đây chắc chắn là thời gian khó khăn đối với họ".

Logan Williams sinh ngày 9 tháng 4 năm 2003 tại Vancouver, Canada, là con một trong gia đình. Logan bắt đầu chạm ngõ điện ảnh lúc 10 tuổi trong bộ phim truyền hình The Color of Rain. Từ 2014-2015, Williams đã hoá thân vào nhân vật The Flash phiên bản nhí trong sêri cùng tên của nhà đài CW. Nam diễn viên quá cố từng đoạt giải thưởng Joey dành cho những tài năng diễn xuất trẻ. Ngoài The Flash, Logan Williams còn tham gia các phim như When calls the heart, Supernatural, The whispers...