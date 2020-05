Sao nhí ‘Thế giới hôn nhân’ bị khui chuyện uống rượu, hút thuốc khi chưa đủ tuổi

Tối 10.5, loạt hình ảnh rượu chè và hút thuốc của Jung Joon Won với bạn bè bỗng bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội . Được biết, những khoảnh khắc ăn chơi này bị chia sẻ từ một nguồn tin nặc danh và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, bởi nam nghệ sĩ nhỏ tuổi đang gây chú ý nhờ vai diễn Cha Hae Gang trong Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ).

Trong những hình ảnh gây tranh cãi, Jung Joon Won ngồi cùng bạn bè và xung quanh là rượu soju, bia. Anh chàng hào hứng hướng mặt về ống kính tạo dáng chụp ảnh. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị phát hiện hút thuốc lá điện tử . Điều đáng nói là lúc bấy giờ anh chưa đủ tuổi trưởng thành, để có thể được phép sử dụng đồ uống có cồn hay phì phèo thuốc lá. Kết quả là Jung Joon Won bị dư luận xứ kim chi chỉ trích kịch liệt. Nhiều người không chấp nhận bê bối đời tư này và kêu gọi anh rút khỏi bộ phim Thế giới hôn nhân, cũng như sớm rời khỏi showbiz.

Jung Jun Won lộ ảnh ăn chơi uống rượu bia và hút thuốc khi chưa đủ tuổi trưởng thành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trước làn sóng tẩy chay, công ty quản lý của Jung Joon Won là DAIN Entertainment đã đưa ra tuyên bố chính thức. Theo đó, công ty gửi lời xin lỗi chân thành vì “gây ra sự cố không hay tại thời điểm xã hội bị rối loạn do dịch Covid-19 . Chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi các nhân viên sản xuất của bộ phim truyền hình Thế giới hôn nhân”.

Đồng thời, DAIN Entertainment cho hay đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, cẩn thận hơn trong việc quản lý nghệ sĩ và sẽ đảm bảo rằng sự việc tương tự không tái diễn.

Nam diễn viên trẻ trong những tập gần đây của phim Thế giới hôn nhân ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sinh năm 2004, Jung Jun Won đã bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi. Trong Thế giới hôn nhân, anh đảm nhận nhân vật Cha Hae Kang, cậu học sinh bị Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) đánh bầm dập trong tập 13. Trước khi quen thuộc với khán giả qua The World of the Married, ngôi sao nhí họ Jung từng tham gia những tác phẩm đình đám như Thợ săn thành phố, Cửu gia chi thư, Người bố xa lạ, 100 ngày của hoàng tử, Người luật sư, Kẻ bắt chước…

Theo Sports Chosun, Jung Joon Won nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trong 2 tập cuối phim Thế giới hôn nhân, dự kiến phát sóng vào tối 15 và 16.5.