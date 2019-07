'Sao nhí' Thiên Khôi, Bảo An hút mắt với vũ điệu từ truyện tranh

Những sản phẩm "ăn theo" bộ truyện tranh được chờ đón

Lớp học mật ngữ là bộ truyện tranh dẫn đầu best-seller tại các nhà sách hiện nay. Kể từ sau Thần đồng đất Việt mới xuất hiện một bộ truyện tranh dài tập dành cho thiếu nhi được không chỉ phụ huynh mà học sinh đều chờ đón mỗi kỳ, đặc biệt đây là sêri mà 100% do tác giả Việt Nam thực hiện. Để tăng sự gắn kết với độc giả, báo Hoa Học Trò kết hợp với các họa sĩ trẻ thực hiện dự án HooHooHaha, gồm 1 ca khúc đậm chất mùa hè và 2 video clip: Video hoạt hình và Clip dance cover hợp tác cùng 2 sao nhí Thiên Khôi, Bảo An.

Quá mê bản hoạt hình, Thiên Khôi và Bảo An quyết tái hiện vũ điệu HooHooHaha

HooHooHaHa là sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, chủ nhân bản hit Cầu hôn (Văn Mai Hương trình bày), Hôm nay tôi cô đơn quá (Tóc Tiên hát), Một ngày hay trăm năm - nhạc phim 100 ngày bên em do Vũ Ngọc Phượng đạo diễn... Bên cạnh giai điệu tươi vui, ca khúc HooHooHaHa còn được dàn dựng một vũ điệu với tổ hợp động tác đơn giản nhưng bắt mắt, thú vị được thể hiện bởi các nhân vật trong truyện tranh Lớp học mật ngữ. Nay, phiên bản hoạt hình của MV ca khúc đã chính thức được “khoác áo mới” với vũ đạo của Thiên Khôi và Bảo An trong clip vừa ra mắt đã thu hút 40 nghìn lượt xem trên YouTube.

Nỗ lực của Thiên Khôi và Bảo An

Với xuất phát điểm là Quán quân chương trình Vietnam Idol Kids 2017, Thiên Khôi được kỳ vọng sẽ đạt những bước tiến thuận lợi khi hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, Thiên Khôi thừa nhận do phải tập trung vào việc học nên gia đình và bản thân Khôi đã chủ động giảm bớt lịch diễn, cũng như dành thời gian để trau dồi kỹ năng ca hát, nhảy, chứ không xuất hiện nhiều.

Thiên Khôi năm nay 14 tuổi, vẫn đang miệt mài rèn luyện để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

Dẫu vậy, không có nghĩa là Thiên Khôi mất hút. Từ “cậu bé có mái tóc Maika” nhỏ nhắn năm nào, Thiên Khôi từng xuất hiện với hình ảnh trưởng thành khi góp mặt trong MV đình đám của Justatee - Đã lỡ yêu em nhiều. Ngoài ra, Thiên Khôi cũng biết cách “giữ nhiệt” tên tuổi thông qua những bản cover ca khúc đang hot trên thị trường như: Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP), Màu nước mắt (Trung Quân), Thằng điên (Justatee - Phương Ly)… Cách Thiên Khôi thể hiện ở mỗi bài hát khiến cậu bé ngày càng trở nên đặc biệt và có dấu ấn riêng.

Trong khi đó, Bảo An có những thành tích “đỉnh” không kém. Ngay từ lúc 5 tuổi, bé Bảo An đã có được những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi được khán giả khắp mọi miền yêu thích. Cô bé được ví von là “công chúa YouTube” khi sở hữu tới 3 MV nằm trong số những clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube gồm: Xúc xắc xúc xẻ (375 triệu lượt xem), Bé chút chít (127 triệu lượt xem), Mẹ ơi tại sao (187 triệu lượt xem) và hàng loạt MV có lượt xem trên 30 triệu view.

Không chỉ ca hát, Bảo An còn tham gia đóng phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua, Ở đây có nắng và hàng loạt phim truyền hình. Bảo An cũng góp mặt trong nhiều cuộc thi tài năng như Đồ Rê Mí, Gương mặt thân quen Nhí, Vietnam Idol Kids… Với nỗ lực không ngừng, Bảo An đã trở thành nguồn cảm hứng cho những bạn nhỏ có cùng đam mê nghệ thuật như mình.

Bảo An (13 tuổi) ngoài ca hát còn tham gia đóng nhiều phim điện ảnh

Được hỏi về dự án kết hợp ngẫu hứng lần này, Bảo An trả lời một cách lém lỉnh: “Em và anh Khôi biết đến HooHooHaHa qua phiên bản hoạt hình của bộ truyện tranh Lớp học mật ngữ. Ngay lúc xem, em và anh Khôi như bị “trúng bùa yêu”, chân tay tụi em cứ bị cuốn theo giai điệu bài hát. Với lại, những nhân vật trong Lớp học mật ngữ cũng tăng động như tính cách của chúng em nên thích lại càng thích, đặc biệt là bạn Kim Ngưu, vì em cũng sinh ra ở cung hoàng đạo Kim Ngưu. Vậy là hai đứa bất chợt nảy ra ý tưởng hay tụi mình “remake” vũ điệu bản hoạt hình thành vũ điệu người thật nhảy múa”.

Thiên Khôi tiếp lời: “Chúng em thấy vũ điệu HooHooHaHa là vũ điệu tạo ra rất nhiều năng lượng, thích hợp nhảy với bạn bè. Thế nên, em và Bảo An cũng muốn truyền tải tinh thần này đến nhiều bạn hơn nữa”.

Ngoài ra, Thiên Khôi cũng tranh thủ “khen lén” Bảo An: “Tuy học chung trường nhạc nhưng đây là lần làm việc chung chính thức của tụi em. Bảo An là người siêu giàu năng lượng, tăng động giống em nên rất thoải mái khi làm việc với Bảo An”.