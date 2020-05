Sao ‘Phép thuật’ Alyssa Milano bị chế giễu vì đeo khẩu trang thủng lỗ

Nữ diễn viên Alyssa Milano đăng một bức ảnh chụp cả gia đình đeo khẩu trang trong xe hơi trên mạng xã hội Twitter. Kèm theo bức ảnh chụp cô cùng chồng và hai con là dòng chia sẻ: “Khẩu trang giúp cho mọi người an toàn và khỏe mạnh. Hãy cho tôi xem khẩu trang của bạn! Bạn sẵn sàng chưa? Đi thôi!”

Người dùng Twitter nhanh chóng “soi” ra khẩu trang của cô em út Phoebe Halliwell trong trong bộ phim Charmed (Phép thuật) có nhiều kẽ hở, không đủ an toàn phòng dịch Covid-19 . “Khẩu trang của Alyssa Milano giống như lưới đuổi muỗi”, một cư dân mạng Twitter bình luận và đính kèm bức ảnh một hàng rào có nhiều khe hở. Nhiều người chế giễu khẩu trang của Alyssa Milano và đăng tải những bức ảnh chụp các kiểu khẩu trang chế “không đỡ nổi”, trong đó có blogger người Mỹ Mark Dice.

Trước làn sóng chỉ trích trên Twitter, Alyssa Milano phân bua rằng bên trong khẩu trang của cô có bộ lọc. Alyssa Milano viết: “Khẩu trang có bộ lọc than hoạt tính. Vì vậy, dù là khẩu trang len móc bằng tay nhưng hoàn toàn an toàn. Mẹ tôi làm ra đó”.

Alyssa Milano bắt đầu diễn xuất từ khi mới 7 tuổi. Sau đó, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên vào năm 12 tuổi với bộ phim Old Enough. Đầu những năm 1990, Alyssa Milano tìm cách rũ bỏ hình ảnh ngây thơ, tham gia hàng loạt vai diễn táo bạo, không ngại diễn cảnh khỏa thân. Trong năm 2013, vai diễn thành công nhất của Alyssa Milano là trong phim truyền hình Mistresses - giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên phim truyền hình chính kịch ở giải People's Choice Awards. Sau đó, cô vẫn chăm chỉ tham gia các dự án phim như Wet Hot American Summer: Ten Years Later (2017), Insatiable (2018). Tuy nhiên, tên tuổi cô hầu như đóng khung với nhân vật Phoebe của phim truyền hình Charmed (1998).