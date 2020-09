Sao phim khiêu dâm Ron Jeremy đối mặt 20 cáo buộc cưỡng hiếp phụ nữ

Sao phim khiêu dâm Ron Jeremy (67 tuổi) từng bị buộc tội cưỡng hiếp ba phụ nữ và tấn công tình dục một người khác trong các vụ việc diễn ra ở West Hollywood từ năm 2014 đến 2019. Nam diễn viên này xuất hiện lần đầu tại Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles, California (Mỹ) vào ngày 23.6.2020.

Hãng Reuters đưa tin ngày 31.8, các cáo buộc mới đưa số nạn nhân của Ron Jeremy lên 17 người có độ tuổi từ 15-54 trong 16 năm, tính đến năm 2019, Văn phòng Biện lý quận Los Angeles cho biết. Ron Jeremy không nhận tội trong lần ra tòa ở Los Angeles hồi tháng 6.2020. Ông ta cũng không nhận tội với những cáo buộc mới và viết trên Twitter: “Tôi nóng lòng muốn chứng minh sự vô tội của mình trước tòa”.

Ron Jeremy (giữa) từng được tạp chí AVN xếp ở vị trí số 1 trong danh sách 50 ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng nhất mọi thời đại ẢNH: CNN

Trong số các cáo buộc mới, Ron Jeremy bị buộc tội tấn công tình dục bé gái 15 tuổi tại một bữa tiệc ở phía bắc Los Angeles vào năm 2004. Nhiều vụ việc khác được cho là diễn ra tại một quán bar ở West Hollywood nơi nam diễn viên thường xuyên lui tới, Văn phòng Biện lý quận Los Angeles nêu rõ trong một tuyên bố. Nếu bị tòa án buộc tội, Ron Jeremy phải đối mặt với mức án tù tối đa có thể từ hơn 250 năm đến chung thân.

Ron Jeremy đã xuất hiện trong hơn 2.000 bộ phim khiêu dâm kể từ những năm 1970. Với biệt danh The Hedgehog, Ron Jeremy từng được tạp chí AVN (Adult Video News) xếp ở vị trí số 1 trong danh sách 50 ngôi sao phim khiêu dâm nổi tiếng nhất mọi thời đại. Đạo diễn Scott J. Gill đã quay một bộ phim tài liệu về cuộc đời và công việc của nam diễn viên với tựa đề Porn Star: The Legend of Ron Jeremy, phát hành vào năm 2001.