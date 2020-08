Sao phim 'Mặt nạ Zorro' – Antonio Banderas nhiễm Covid-19

Hãng Reuters đăng cảm nghĩ của Antonio Banderas khi nhận kết quả xét nghiệm: “Tôi muốn nói thêm rằng đang cảm thấy tương đối khỏe, chỉ hơi mệt hơn bình thường và tự tin rằng sẽ bình phục càng sớm càng tốt”. Antonio Banderas cho biết ông sẽ sử dụng thời gian ở nơi cách ly để đọc, viết, nghỉ ngơi và lập kế hoạch cho tương lai.

Antonio Banderas sinh ngày 10.8.1960 tại Malaga, Tây Ban Nha, nổi tiếng với vai diễn El Mariachi trong phim Desperado (1995) và Once Upon A Time in Mexico (2003), vai Zorro trong các phim The Mask of Zorro (Mặt nạ Zorro - 1998) và The Legend of Zorro (Huyền thoại Zorro - 2005)… Với sự nghiệp trải dài hơn 100 bộ phim, Antonio Banderas đã nhận rất nhiều giải thưởng tại Tây Ban Nha, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2019 cho vai chính trong bộ phim tự truyện của đạo diễn Pedro Almodovar: Pain and Glory.

Catherine Zeta-Jones và Antonio Banderas trong phim The Legend of Zorro ẢNH: IMDB

Antonio Banderas còn được nhiều khán giả nhớ đến qua phim Evita, khi ông vào vai nam chính Ché, danh ca Madonna vai nữ chính Eva Peron. Bộ phim này nhận nhiều giải Oscar và Quả cầu vàng năm 1997.

Sao phim Mặt nạ Zorro kết hôn với Ana Leza năm 1986 và ly hôn năm 1996. Ông bắt đầu mối quan hệ với nữ diễn viên Mỹ Melanie Griffith vào năm 1995. Họ kết hôn vào ngày 14.5.1996 tại London và có một con gái - Stella Banderas (sinh ngày 24.9.1996). Tháng 6.2014, Melanie Griffith, Antonio Banderas đã công bố ý định ly hôn “một cách thân thiện và yêu thương”. Theo đơn đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ), hai vợ chồng có “những khác biệt không thể hòa giải” dẫn đến việc họ chia tay. Tòa xử vụ ly hôn vào tháng 12.2015.