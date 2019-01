Sao phim ‘Thử thách thần chết’ bị tố quấy rối tình dục

Theo các báo cáo phía cơ quan điều tra, một phụ nữ (viết tắt là A) tố cáo Jung Yoo Ahn đã có hành vi quấy rối mình. A và mỹ nam 20 tuổi gặp nhau tại một quán bar. Được biết, sự việc xảy ra lúc nam diễn viên đã say xỉn sau khi nhậu nhẹt với bạn bè. Naver cho biết cảnh sát đang làm rõ cáo buộc này.

Ngay khi tin tức nổ ra, Jung Yoo Ahn thông qua công ty quản lý VAST Entertainment đã gửi lời xin lỗi đến công chúng. Anh cũng thừa nhận bản thân đang bị cảnh sát thẩm vấn, trả lời những câu hỏi về cáo buộc quấy rối tình dục của A. Một nguồn tin từ phía công ty quản lý cũng tiết lộ sao phim Thử thách thần chết 2 hoàn toàn hợp tác cảnh sát với thái độ chân thành.

Với lùm xùm này, Jung Yoo Ahn nhiều khả năng sẽ bị gạch tên khỏi nhiều dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Trước mắt, anh đã mất vai diễn trong phim The Psychometric Guy của đài tvN.

ẢNH: ILGAN SPORTS Vẻ ngoài dễ nhìn và tạo thiện cảm của Jung Yoo Ahn

Jung Yoo Ahn sinh năm 1999, là gương mặt đang lên của làng giải trí Hàn Quốc. Trên màn ảnh, anh nổi tiếng với các dạng vai thời niên thiếu của những nhân vật chính trong phim. Anh được khán giả biết đến qua các tác phẩm Bùa yêu, Đến ôm em, Bảy ngày làm vương hậu, Rampant (Dạ quỷ), The age of shadow (Thời kỳ đen tối)…

Đặc biệt, Jung Yoo Ahn để lại ấn tượng mạnh khi đảm nhận vai thời trẻ của Ha Jung Woo trong Along With the Gods 2: The Last 49 Days (Thử thách thần chết: 49 Ngày cuối cùng). Diễn xuất của nam nghệ sĩ trẻ được đánh giá cao và người xem cũng gửi đến anh nhiều lời khen.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Anh có màn diễn xuất được khen ngợi trong Thử thách thần chết 2

Do đó, việc Jung Yoo Ahn dính phải lùm xùm quấy rối tình dục khiến dư luận ngỡ ngàng lẫn nuối tiếc. Bởi dù kết quả có như thế nào, con đường diễn xuất đã gần như không còn mở rộng với anh như trước. Phía dưới bài viết về scandal này là hàng loạt bình luận phẫn nộ, thất vọng và chỉ trích.

Đáng chú ý, Jung Yoo Ahn là nam diễn viên thứ ba của sê-ri Thử thách thần chết dính phải bê bối quấy rối tình dục, sau Oh Dal Soo và Choi Il Hwa.