Sao phim 'Triệu phú khu ổ chuột' Dev Patel bật mí phim tệ nhất anh từng đóng

“Có lẽ tôi không nên đưa ra tên phim”, Dev Patel (31 tuổi) nói tuy không trực tiếp nêu tên phim The Last Airbender.

Nam diễn viên Anh Dev Patel nổi tiếng thế giới qua tác phẩm Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) của đạo diễn Danny Boyle đã nói với The New York Times rằng anh thất vọng không ít phim mình từng đóng trong quá khứ.

Dev Patel đóng vai Hoàng tử Zuko trong phim The Last Airbender ẢNH: IMDB

“Có lẽ tôi không nên đưa ra tên phim nhưng hãy tìm kiếm và các bạn nhanh chóng sẽ biết đó là phim nào”, Dev Patel đề nghị. Tờ The Times phỏng đoán là The Last Airbender ra rạp năm 2010. Bộ phim đã giành được năm giải Mâm xôi vàng, bao gồm cả phim tệ nhất (cộng với một đề cử nam diễn viên phụ tệ nhất cho Patel).

The Last Airbender do M. Night Shyamalan chuyển thể từ loạt phim hoạt hình Avatar: The Last Airbender của kênh Nickelodeon. Trong phim này Dev Patel đóng vai Hoàng tử Zuko.

Dev Patel (vai Gawain) trong phim The Green Knight ẢNH: IMDB

Dev Patel thừa nhận anh không chịu nổi áp lực khi quay phim với màn hình xanh và các hiệu ứng đặc biệt: “Tôi không thực sự thăng hoa khi diễn xuất ở điều kiện đó. Tôi ngả mũ kính phục trước tất cả diễn viên khi đóng phim Marvel, khi họ diễn xuất trước màn hình xanh và những quả bóng tennis cùng những thứ khác”.

Nam diễn viên nói thêm rằng anh “không cảm thấy xứng đáng” nhận đề cử Oscar 2017 cho màn trình diễn trong Lion. Anh vào vai Saroo Brierley trong phim Lion của đạo diễn Garth Davis, dựa trên cuốn tự truyện A Long Way Home của Saroo Brierley, kể câu chuyện có thật đáng kinh ngạc về cách anh đoàn tụ kỳ diệu với mẹ mình nhờ Google Earth, 25 năm sau khi xa cách gia đình. Dev Patel đóng cùng nhiều ngôi sao khác như Nicole Kidman, Rooney Mara.