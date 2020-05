Sao 'Running Man' bị chỉ trích vì đem nỗi sợ hãi của con ruột ra câu khách

Trong show Superman is back, Kang Gary và con trai Ha Oh là cặp bố con được rất nhiều khán giả yêu mến. Tuy nhiên, cả hai đang ở giữa tâm điểm tranh cãi bởi cảnh quay nam nghệ sĩ “đùa” quá trớn với con trai trong tập phát sóng vào ngày 15.5 vừa qua. Cụ thể, anh và phía chương trình đã thỏa thuận đặt “camera ẩn” để xem phản ứng của cậu nhóc khi thấy bố gặp sự cố.

Đúng như sắp xếp của đôi bên, Kang Gary giả vờ ngất xỉu trong lúc đang đấu boxing. Chứng kiến bố bị đánh đau rồi gục xuống sàn bất tỉnh, Ha Oh hoảng loạn, lo lắng và bật khóc nức nở. Sau đó, theo kịch bản, cậu bé đến hôn bố rồi anh tỉnh dậy ôm ấp cười đùa với con trai như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cậu bé Ha Oh bật khóc khi thấy bố Gary "gặp chuyện không may" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phân đoạn này gây khó chịu cho nhiều người xem. Khán giả phẫn nộ cho rằng toàn bộ trò “chơi khăm” này quá đáng sợ và đau lòng đối với một cậu bé nhỏ tuổi. Phần lớn cư dân mạng cũng “ném đá” Kang Gary và show Superman is back vì đã sử dụng nỗi sợ của Ha Oh để làm yếu tố câu khách, kéo rating (lượng người xem trung bình).

Nhiều bình luận bức xúc: “Làm ơn đừng dựng lên những cảnh như thế này với bọn trẻ”, “Wow. Kang Gary, anh đang làm gì với con trai mình vậy hả?”, “Cậu bé thực sự khổ sở khi có ông bố làm những điều lố bịch trên sóng truyền hình”, “Mấy người không nên tạo mấy chuyện “chơi khăm” như vậy chỉ vì nghĩ rằng phản ứng của trẻ con thật dễ thương. Cái này là quá đáng rồi đó”…

Không chỉ khán giả mà cơ quan chức năng cũng cảm thấy cảnh “camera ẩn” của Kang Gary và Ha Oh có vấn đề. Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã can thiệp xem xét vụ việc và kết luận rằng Superman is back đã vi phạm các tiêu chuẩn an toàn về nội dung phát sóng truyền hình. Đặc biệt, Ủy ban cảnh báo đội ngũ sản xuất về chuyện dùng nỗi sợ hãi và hoảng loạn của một đứa trẻ làm nội dung gửi đến khán giả và yêu cầu nhà đài cân nhắc những ảnh hưởng mà trẻ em sẽ phải đối mặt từ các nội dung không phù hợp được phát sóng.

Theo Newsen, lời cảnh báo của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc sẽ không tác động ngay lập tức hay trực tiếp đến nội dung của Superman is back. Tuy nhiên, nếu chương trình liên tục nhận những “nhắc nhở” như trên thì nhiều khả năng sẽ bị Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc áp dụng hình thức mạnh tay hơn như phạt tiền ê-kíp, hủy bỏ chương trình…

Có người còn mỉa mai cựu thành viên Running Man hết tiền nên mới ép con trai làm đủ thứ trên chương trình truyền hình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Kang Gary (tên thật: Kang Hee Geon) là rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất và cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Leessang. Anh cũng là một nhân vật truyền hình đình đám. Tại Việt Nam, ông bố một con được biết đến qua show Running Man ăn khách từ năm 2010. Năm 2016, anh bất ngờ rời khỏi chương trình.

Xoay quanh lùm xùm “chơi khăm” con trai, Kang Gary cũng được không ít khán giả bảo vệ và bênh vực: “Đây là lần đầu tiên anh ấy làm bố. Xin mọi người hãy bình tĩnh”, “Tôi thấy mọi chuyện chẳng có gì đáng bị chỉ trích cả”, “Hãy nhìn Ha Oh bây giờ, rất ngọt ngào và thông minh. Làm sao mà Gary có thể là ông bố tồi tệ khi lại nuôi dạy được cậu con trai tốt như thế chứ?”…