Sao Việt chụp ảnh kỷ niệm trên đường đi tặng sách

Trong chuỗi “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” vùng núi cao do Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức vừa qua, sau khi giao lưu, tặng sách quý cho người dân, học sinh, chiến sĩ... các Á hậu Lệ Hằng, Hoàng My, Trương Thị May và diễn viên Lương Thanh đã lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp ở thác Bản Giốc (Cao Bằng).

Bốn người đẹp mặc áo dài truyền thống, khoe sắc vóc bên thác nước hùng vĩ nhất Đông Nam Á và được đánh giá là thác nước xuyên biên giới lớn thứ 2 trên thế giới. Trong bộ ảnh còn có những chiếc xe sang đã băng qua nhiều cung đường hiểm trở, chở các cuốn sách “Đắc nhân tâm”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách”, “Quốc gia khởi nghiệp”, đem tri thức đến những nơi xa xôi nhất của đất nước.

Á hậu Hoàng My kể, cô đã bay từ Israel về Việt Nam và trải qua 14 giờ đi hàng trăm km đường đèo dốc, có lúc tưởng như không đủ sức khỏe để đi tiếp. "Khi đến nơi, thấy sự chào đón của bà con, các bạn trẻ khi nhận những cuốn sách quý và được tận mắt thấy cảnh hùng vĩ của vùng đất lần đầu tiên đặt chân đến, My cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới", người đẹp nói.

Là người gốc Khmer và Á hậu các dân tộc Việt, Trương Thị May có cảm xúc rất đặc biệt. Á hậu cho rằng để đến được một nơi hùng vĩ và đẹp đẽ như thác Bản Giốc, "Hành trình Từ Trái Tim" đã đi khắp nơi bằng trái tim tâm huyết muốn khơi dậy chí hướng, khát vọng lớn cho thanh niên.

Diễn viên Lương Thanh lần đầu tiên đi qua con đường nhiều đèo dốc và cảm nhận được tinh thần "Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách" của các bạn trẻ.

Lần đầu tiên đến các địa điểm ở tận cùng biên giới phía Bắc, Á hậu Lệ Hằng cảm phục những người làm hành trình khi di chuyển nhiều ngày đêm không nghỉ với quãng đường gần 4.000 km, băng qua tứ đại đỉnh đèo Khánh Lê, Pha Đin, Ô Quy Hồ, Mã Pí Lèn để đến giao lưu, tặng sách ở những bản làng xa xôi nhất.

Sắp tới, từ ngày 10 đến 26.9, "Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục đem hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ, người dân... vùng sâu, vùng xa Miền Đông, vùng sông rạch ĐBSCL với quãng đường hơn 2.000 km. Hành trình sẽ đi qua 18 tỉnh thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Hành trình có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp, ca sĩ: Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Tú Anh, Trương Thị May, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Ngọc Trân, Thúy Vi, Hoàng Thùy Linh, Uyên Linh... Năm 2020, Hành trình tiếp tục mở rộng trao tặng các cuốn sách trong "Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời" đến với hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa...; hàng triệu hộ gia đình ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.