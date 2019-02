Sao Việt kể chuyện lì xì ngày tết

Lê Phương cho biết vẫn thường hay phải làm “tư tưởng” cho con trai mỗi khi Tết đến. “Các bé thường hay có thói quen là khi người lớn lì xì thì sẽ mở bao lì xì ra xem liền hoặc khi nhận bao lì xì thì không biết giữ gìn cẩn thận. Cũng có khi bé chưa quen với cách chúc tết thì mình đã hướng dẫn cho con, để con có thể thể hiện những lời chúc xuất phát từ chính suy nghĩ, tình cảm của con dành cho cha mẹ, ông bà”, bà mẹ sắp hai con bộc bạch.

Nữ diễn viên cho biết dịp tết cô và ông xã Trung Kiên hạn chế chạy show để về sum vầy bên gia đình nội ngoại hai bên, đặc biệt là dành thời gian cho con trai Cà Pháo. “Dù mình biết cái nghiệp của mình là phải chạy show, ngày người ta ăn chơi vui vẻ bên gia đình là mình bận rộn nhưng Phương nghĩ quan trọng là mình biết đủ. Với lại vợ chồng Phương không bị áp lực nhiều về kinh tế. Hồi trẻ cũng ham, cũng chạy show nhiều nhưng giờ có gia đình, có bé Pháo rồi thì chỉ muốn tết là về nhà thôi”, người đẹp nói thêm.

Diễn viên Gia Bảo cũng có nhiều trải nghiệm thú vị về phong tục cho và nhận tiền may mắn đầu năm. Anh kể về một kỷ niệm khi con gái nhỏ của mình có lần đi chúc tết bằng những câu bài bản xong thì nhắc người lớn là: “Lì xì đi”. Sự non nớt của con trẻ khiến Gia Bảo và nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp có mặt lúc đó phải phì cười. Có người nghĩ anh dạy cho con như thế nên trêu nhưng nam diễn viên cho biết cũng không hiểu con học được kiểu “nhắc nhở” đó ở đâu nên ngay sau đó cũng giật mình và dạy con không nên làm thế.

Ảnh: NVCC Gia Bảo vui khi con gái càng lớn càng thông minh, hoạt ngôn nhưng cũng giật mình khi con có biểu hiện "nhắc nhở" người lớn về tiền lì xì

Ảnh: NVCC Cháu nội NSƯT Bảo Quốc cũng trích một phần cát-sê tương đối nhiều để làm lì xì cho đồng nghiệp ít tuổi hơn, nhân viên hậu đài, lao công và người có hoàn cảnh khó khăn

“Tôi làm bầu show rồi còn đi diễn ở sân khấu Thế giới trẻ, tuổi tôi với chị Thu Trang, anh Tiến Luật cũng thuộc hàng lớn so với các em diễn viên trẻ như Thuận Nguyễn hay Diệu Nhi. Dù các em ấy có nổi tiếng rần rần nhưng cũng nhỏ tuổi, cũng là em út của mình nên tôi cũng phải lì xì. Trong sân khấu tính ra cũng hơn hai mươi mấy diễn viên đó, chưa kể hậu đài, soát vé, lao công… Những người đó họ lớn tuổi hơn mình nhưng tính ra thì mình may mắn hơn nên mình vẫn phải lì xì cho họ trong năm mới. Nên tính tổng ra thì cũng kha khá đấy nhưng tôi không nặng nề những chuyện đó. Tổ thương cho mình nhiều, khán giả cho mình nhiều, mình kiếm được tiền dù không dễ nhưng cũng tương đối dễ thở hơn với người khác nên tôi nghĩ điều đó như một sự sẻ chia lộc may mắn với người khác. Đầu năm mình phát lộc thì mới phát tài chứ cái gì cũng ôm khư khư một mình thì ai chơi với mình nữa”, cháu nội NSƯT Bảo Quốc cho rằng lì xì là một nét văn hóa đẹp cần được gìn giữ một cách đúng đắn, đúng tinh thần.

Ca sĩ Akira Phan cho biết bản thân khá thoải mái với việc tặng lộc đầu năm cho con cháu và những người thân quen nhỏ tuổi hơn mình. “Tôi có một cách lì xì khá vui là tôi thích “bốc thăm trúng thưởng”. Nghĩa là lấy một xấp bao đỏ ra, bỏ vào mỗi bao những tờ tiền có mệnh giá lớn nhỏ khác nhau. Sau đó các em, cháu đến chúc tết thì cho tự ý chọn đại một bao. Ai hên thì bốc trúng bao nhiều tiền, ai ít may mắn hơn thì phong bao nhỏ xinh”, giọng ca Điều ước giản đơn chia sẻ. Anh cũng cho biết dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình nên vẫn còn nhận được lì xì từ những người lớn tuổi hơn. Và mỗi lần nhận được lì xì, Akira Phan cũng đều rất hào hứng như ngày còn bé. Nam ca sĩ thường chọn những phong bao thật đẹp để cất giữ lại hoặc dùng số tiền lì xì được làm những điều có ý nghĩa đặc biệt.

Ảnh: NVCC Akira Phan có sở thích "bốc thăm trúng thưởng" khi lì xì cho con cháu...

Ảnh: NVCC Trong khi đó Sỹ Luân lại có hồi ức sâu đậm về một lần "trúng thưởng" bao lì xì "khủng"

Ca sĩ Sỹ Luân cũng có một kỷ niệm khá đẹp về phong tục này: “Ngày xưa tôi cũng có người quen có sở thích “bốc thăm trúng thưởng” các bao lì xì. Tôi không vồ vập mà nhường cho mọi người bốc trước, còn bao cuối cùng thì tôi nhận. Vậy mà may mắn thay tôi lại nhận được phong bao có nhiều tiền nhất, điều này khiến tôi rất vui và ấn tượng đến tận bây giờ. Trải nghiệm này khiến tôi nhận thức rõ rệt về việc phúc báu trong cuộc sống, mình chỉ cần sống tốt, không tranh giành tự khắc sẽ nhận được nhiều lộc (cười)”. Anh cho biết vẫn chuẩn bị các phong bao đỏ và lì xì cho những người thân quen vào ba ngày tết như một cách chia sẻ niềm vui đầu năm đến mọi người.

Cao Thái Hà lại có ấn tượng sâu đậm về tiền lì xì khi gia đình còn nghèo khó. “Hà nhớ đó là năm lớp 8, lúc đó Hà nhận được tổng tiền lì xì gần một triệu đồng. Đây là con số rất lớn với Hà khi đó vì gia đình gặp khó khăn, Hiện tại dù lớn Hà vẫn được tiền lì xì từ bà con, dòng họ. Cảm giác đó vẫn rất thú vị nhưng ít hồi hộp hơn ngày còn bé”, nữ diễn viên bồi hồi nhớ lại. Tuy nhiên, người đẹp vẫn nhắn nhủ đến các fan của mình rằng tiền lì xì nhiều hay ít không quan trọng bằng tấm lòng của người cho và cách đón nhận của người được cho, hãy xem đây là một nét đẹp văn hóa mỗi dịp xuân về, đừng khiến phong bao lì xì trở thành gánh nặng cho nhau, khiến ngày Tết kém vui hơn.