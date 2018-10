Sao Việt nhiệt tình tham gia phiên chợ từ thiện cùng Báo Thanh Niên

Năm nay, chương trình đã nhận rất nhiều món quà ý nghĩa từ các nghệ sĩ gửi tặng đến chương trình. Á hậu Trương Thị May gửi đến một chiếc vòng trầm hương được cô thỉnh về từ đất Phật mang bình an, may mắn cho người đeo. Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 Thúy Vân gửi món quà nhỏ là chiếc ví mua tại Nhật Bản khi tham gia làm khách mời. Hoa hậu Hoàn cầu Khánh Ngân tặng một chiếc bóp hàng hiệu nổi tiếng. Đây là món quà rất có ý nghĩa trong cuộc đời cô vì được một người dì tặng nhằm mang lại may mắn nhân dịp sinh nhật tuổi 21.

Ca sĩ Nguyên Vũ nhiệt tình dẫn dắt chương trình đấu giá từ thiện Nam vương Cao Xuân Tài trao vật phẩm thắng đấu giá cho Hoa khôi Diệu Ngọc



Lãnh sự danh dự Romania - diễn viên Lý Nhã Kỳ gửi tặng chiếc áo dài đầy kỷ niệm do Lê Thanh Hòa thiết kế. Quà của nhà thiết kế Võ Việt Chung là đôi giày boots mua từ Mỹ. Quà của Hoa hậu Đàm Lưu Ly là chiếc mắt kính hiệu gắn với cuộc đời làm tiếp viên của cô. Nam vương Cao Xuân Tài tự mình lên sân khấu đấu giá chiếc áo vest đính đá quý mà anh mặc khi đăng quang Nam vương cuộc thi Men of the world. Diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân (Gạo nếp gạo tẻ) gửi đến tặng chương trình bức tranh chủ đề Hạnh phúc. Quà của ca sĩ Hồ Ngọc Hà là bộ nước hoa và kem dưỡng. Ca sĩ Trà Ngọc Hằng gửi đến ủng hộ đấu giá chiếc túi gắn với cô nhiều kỷ niệm nhân chuyến đi Mỹ vừa qua.

Tham gia giao lưu, đấu giá, biểu diễn tại chương trình còn có các ca sĩ: Lê Minh nhóm MTV, Nguyên Vũ, Hải Yến Idol, nhà thiết kế Thuận Việt, Trisha Võ, Hoa hậu Dương Mỹ Linh, Ngọc Bích, Vũ Thị Loan, Trương Diệu Ngọc, Dương Yến Nhung, siêu mẫu Ngọc Tình, Nam vương Quốc tế Cao Xuân Tài…

Đặc biệt, chương trình đã nhận được tấm lòng ủng hộ từ các mạnh thường quân với số tiền trên 100 triệu đồng. Cộng với tiền đấu giá, Phiên chợ từ tâm đã quyên góp được tổng số tiền hơn 220 triệu đồng để gửi đến các mảnh đời bất hạnh.