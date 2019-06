'Sát thủ John Wick' kết đôi với Angelina Jolie trong siêu phẩm mới?

Theo các nguồn tin của MCU Cosmic, chuyên trang cập nhật tin tức về Marvel Studios cho biết các cuộc thương lượng giữa nhà sản xuất và nam diễn viên Keanu Reeves dường như đã được tiến hành. Theo đó, trang này cho rằng nam tài tử 54 tuổi sẽ góp mặt trong bộ phim The Eternals, với sự tham gia của “Maleficent” Angelina Jolie và diễn viên Richard Madden trong series đình đám Trò chơi vương quyền.

tin liên quan Điều gì đáng mong chờ ở 'John Wick 4'? Tuy nhiên, trang MCU Cosmic không tiết lộ vai diễn cụ thể mà “sát nhân bút chì” đảm nhận. Theo tờ Daily Mail, Marvel tỏ ra rất thiện chí và đang nỗ lực mời ngôi sao John Wick về đội nhà. Tuy nhiên, trang MCU Cosmic không tiết lộ vai diễn cụ thể mà “sát nhân bút chì” đảm nhận. Theo tờ Daily Mail, Marvel tỏ ra rất thiện chí và đang nỗ lực mời ngôi sao John Wick về đội nhà.

The Eternals là một trong những dự án bí ẩn nhất nằm trong kế hoạch của Marvel Studios. Đây được xem là bộ phim mà nhà sản xuất giữ bí mật về nội dung nghiêm ngặt nhất trong lịch sử của hãng. Chủ tịch của hãng là ông Kevin Feige cho biết: “Cảm giác tò mò của khán giả về The Eternals là một chất xúc tác hoàn hảo. Bởi vì các nhân vật trong phim không hề gần gũi hay quen thuộc với đại đa số công chúng như Iron Man hay dàn Avengers . Do đó, đối với chúng tôi, việc tìm kiếm những câu chuyện mới mẻ và đưa chúng lên màn hình là một nhiệm vụ tuyệt vời”.

Ảnh: Chụp màn hình Minh tinh Angelina Jolie từng gây sốc khi góp vai trong The Eternals

Được biết, Keanu Reeves chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Sự nghiệp của Keanu Reeves bắt đầu thăng tiến khi đảm nhận vai sát thủ trong series John Wick trong suốt 3 phần liên tiếp. Đặc biệt, với John Wick: Chương 3 - Parabellum, nam diễn viên đã giúp nhà sản xuất mang về hơn 220 triệu USD kể từ thời điểm phát hành vào ngày 17.5.

Chia sẻ về nam đồng nghiệp trên tờ People, nữ diễn viên Ali Wong cho biết: “Anh ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, vui tính và thực sự đam mê công việc”. Ngoài ra, nữ diễn viên hài người Mỹ còn tiết lộ nhiều chi tiết thú vị về “quý ông yêu chó”. Chia sẻ với Rolling Stone, cô kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người cùng đạo diễn Nahnatchka Khan trong một lần bấm máy. “Lúc gặp nhau, tôi đã bị sốc về cách anh ấy theo dõi và quan tâm rất chi tiết về kịch bản. Khoảnh khắc anh ta hỏi đạo diễn rằng anh ấy thắc mắc một số chỗ ở trang 80. Lúc đó, tôi bất ngờ và thậm chí còn không biết ở trang 80 có nội dung gì”.

Keanu Reeves là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ người Canada. Anh bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn Neo trong bộ ba phim khoa học giả tưởng Ma trận. Ngoài ra, nam tài tử còn gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong loạt phim: Speed, Constantine, The Lake House, Street Kings, The Day The Earth Stood Still, 47 Ronin… Năm 2006, Keanu Reeves được bầu chọn là một trong 10 ngôi sao được yêu thích nhất tại Mỹ trên tạp chí ETonline. Anh cũng được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2005 với những cống hiến nổi bật trong làng điện ảnh.