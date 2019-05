‘Sát thủ Jonh Wick’ tái xuất, chiếm lĩnh ngôi vương của ‘Avenger: Hồi kết’

ẢNH: MARVEL STUDIOS

Sau ba tuần thống trị ngai vàng phòng vé nội địa, Avengers: Endgame đã lui về vị trí thứ hai trong cuộc đua trên màn ảnh rộng Bắc Mỹ. Bom tấn từ Marvel Studios vừa khép lại tuần thứ tư trình làng với con số 29,4 triệu USD, giảm tới 53,5% so với doanh thu hồi tuần trước. Dẫu đã bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt” sau một tháng trình diện người hâm mộ, phim vẫn đạt thành tích ngoạn mục với tổng doanh thu nội địa cán mốc 771 triệu USD. Hiện Avengers: Hồi kết đã “vượt mặt” Avatar để xếp thứ hai danh sách phim có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại. Bom tấn siêu anh hùng do anh em nhà Russo cầm trịch chỉ còn thua con số 937 triệu USD mà Star Wars: The Force Awakens từng lập kỷ lục hồi năm 2015