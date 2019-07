Sau 220 lần hẹn hò thất bại, cựu người mẫu kết hôn với chó trên truyền hình

Xuất hiện tại chương trình nói trên, Elizabeth Hoad cho biết cô đã mất nhiều năm để tìm kiếm và đấu tranh với tình yêu trước khi quá tuyệt vọng với điều đó. Chân dài 49 tuổi tiết lộ bản thân đã trải qua khoảng 220 cuộc hẹn hò với những chàng trai được gợi ý từ các trang web mai mối trực tuyến. Cô cũng đính hôn 4 lần nhưng vẫn không tìm được người đàn ông dành cho mình. Khi người bạn trai cuối cùng của cô đi lấy vợ, nữ người mẫu này đã quyết định chấm dứt việc tìm kiếm tình mới vì quá mệt mỏi và cảm thấy lãng phí thời gian. Ở giai đoạn khó khăn trong tình cảm, Elizabeth Hoad tìm thấy niềm vui, sự an ủi khi bên cạnh chú chó Logan, đó là lý do khiến cô muốn gắn bó với cún cưng mãi mãi.

Cô dâu Elizabeth Hoad tại hôn lễ hôm 30.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT

Khi được MC hỏi về “bước nhảy cực đoan” khi quyết định từ việc kết hôn với đàn ông sang chó, người mẫu này nói rằng không chỉ riêng cô mà bạn bè xung quanh cũng ủng hộ quyết định lạ lùng này. “Tôi gặp 10 người bạn khác nhau mỗi tuần và chúng tôi có những chuyến đi chơi thú vị với thú cưng của mình. Các bạn của tôi từng hỏi rằng tại sao tôi không nghĩ đến việc cưới Logan”, Elizabeth Hoad kể lại.

Đến cuối chương trình This Morning, đội ngũ sản xuất đã quyết định tổ chức hôn lễ nhỏ cho Elizabeth Hoad và chú chó Logan ngay tại trường quay. Sự kiện này được bày biện giản dị với lễ đường nhỏ xinh có cổng hoa, lối đi trải thảm và sự chứng kiến của khoảng 10 khách mời. Người mẫu 49 tuổi diện trang phục cô dâu đơn giản và được dẫn vào lễ đường, nơi “chú rể” và “linh mục” Alison Hammond đã đợi sẵn ở đó. Elizabeth Hoad và “bạn đời” trải qua những nghi thức cơ bản trước khi trao nhẫn và nhận được lời chúc phúc từ mọi người.

Đám cưới kỳ lạ này khiến "linh mục" Alison Hammond không khỏi phì cười trong khi những khách mời khác chăm chú theo dõi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT

Không lâu trước khi được tổ chức hôn lễ trong chương trình This Morning, Elizabeth Hoad từng lên kế hoạch cho một đám cưới nhỏ với Logan vào ngày 2.8 nhân ngày kỷ niệm cô và cún cưng gặp nhau. Theo The Sun, người mẫu hi vọng rằng linh mục tại nhà thời Công giáo địa phương sẽ đồng ý ban phước lành cho cô và cún cưng. Theo dự định trước đó, đám cưới này sẽ có sự góp mặt của khoảng 20 khách mời và cặp “vợ chồng” này sẽ trải qua tuần trăng mật thú vị tại một khách sạn thân thiện với chó.