Sau Dolce & Gabbana, đến lượt nhà mốt Versace bị Trung Quốc tẩy chay

Theo Sina hôm 11.8, từ cuối tháng 7, nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự khó chịu, phẫn nộ về một thiết kế áo phông của nhà mốt danh giá này. Cụ thể, trên áo có in nhiều tên hàng loạt thành phố nổi tiếng trên thế giới kèm với đó là tên quốc gia đặt ngay bên cạnh. Hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải được in cùng hàng với tên quốc gia là Trung Quốc. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng tranh cãi nếu như Versace không để tên Hồng Kông in cùng hàng với “Hong Kong” và Macau sánh vai bên cạnh “Macao”. Động thái này của hãng được người Trung Quốc xem như một kiểu công nhận Hồng Kông và Macao là hai “quốc gia độc lập”.

Thiết kế trên nhanh chóng khiến công chúng tại đất nước tỉ dân bức xúc và cho rằng đó là hành động xúc phạm chủ quyền Trung Quốc. Không ít cư dân mạng đã kêu gọi người tiêu dùng trong nước tẩy chay tất cả các sản phẩm của Versace. Sáng 11.8, hãng thời trang Ý đã đăng lời xin lỗi và giải thích lên trang Weibo chính thức: “Thiết kế của chúng tôi thật sai sót khi in tên thành phố mà không sử dụng đúng tên quốc gia. Từ ngày 24.7, tất cả các kênh bán hàng của Versace đã ngừng bán mẫu áo phông này đồng thời tiêu hủy chúng. Đây là sơ suất của công ty và chúng tôi chân thành xin lỗi. Versace muốn nhắc lại rằng chúng tôi yêu Trung Quốc”.

Nhà mốt danh tiếng của Ý đang lao đao trước làn sóng tẩy chay từ thị trường Trung Quốc ẢNH: WEIBO VERSACE

Tuy đã nhận sai và đưa ra lời xin lỗi, động thái trên của Versace vẫn không khiến công chúng nước này nguôi giận. Thậm chí, bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng thẳng thừng đáp lại rằng họ không chấp nhận cách mà nhà mốt này nhận lỗi. Giữa tình hình căng thẳng, sáng 11.8, thông qua studios của mình Dương Mịch cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Versace. Đại diện nữ diễn viên cho biết họ cảm thấy tức giận khi nhà mốt này làm tổn hại đến chủ quyền Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 6.2019, Dương Mịch ký hợp đồng quảng cáo với hãng thời trang này và trở thành sao Hoa ngữ đầu tiên làm đại sứ cho thương hiệu đắt giá từ Ý. Trên trang Weibo chính thức của Versace, những hình ảnh quảng bá sản phẩm của mỹ nhân sinh năm 1986 thường xuyên được đăng tải.

Versace là một trong những hãng thời trang danh tiếng nhất thế giới. Nhà mốt có trụ sở tại Ý được thành lập từ năm 1978, chuyên về các sản phẩm quần áo, phụ kiện, nước hoa, mỹ phẩm, nội thất cao cấp. Tháng 9.2018, Michael Kors mua lại toàn bộ cổ phần đang lưu hành tại Versace với giá 2,12 tỉ USD.

Trước Versace, Dolce & Gabbana từng gặp sóng gió lớn tại nước này ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Versace không phải là thương hiệu đình đám đầu tiên “đắc tội” với người tiêu dùng Trung Quốc. Cuối năm 2018, Dolce & Gabbana đã gặp khủng hoảng không thể cứu vãn tại thị trường này. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn quảng cáo xoay quanh một người mẫu dùng đũa - dụng cụ ăn uống cổ truyền ở Đông Á, để thưởng thức các món Tây như mì Ý, bánh Taco, Pizza. Hệ quả là các video này vấp phải làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ công chúng khiến Dolce & Gabbana phải xóa quảng cáo. Trong khi lùm xùm này chưa nguôi thì một trong những người đứng đầu Dolce & Gabbana là Stefano Gabbana lại “châm dầu vào lửa” khi bị phanh phui có thái độ kỳ thị người Trung Quốc bằng một đoạn tin nhắn.

Dẫu đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, hãng vẫn bị “ném đá” dữ dội. Hai đại sứ của thương hiệu ở Trung Quốc là Vương Tuấn Khải và Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Dolce & Gabbana. Hàng loạt sao hạng A như: Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn… đều công khai quay lưng với thương hiệu này.