Sau lùm xùm đạo nhạc, Katy Perry bị bạn diễn tố quấy rối tình dục

Người mẫu sinh năm 1981 đóng vai người yêu của Katy Perry trong MV Teenage dream được nữ ca sĩ phát hành vào năm 2010. Trên Instagram cá nhân, Josh Kloss đã đăng tải bài viết về mối quan hệ trên mức bình thường của anh và giọng ca đình đám. Theo lời kể của người này, Katy Perry và anh ta từng nhiều lần gặp gỡ nhau sau khi nữ ca sĩ ly hôn với Russell Brand. Josh Kloss cho biết giọng ca 35 tuổi luôn lạnh nhạt với anh mỗi khi hai người ở cùng ê-kíp nhưng luôn có những hành động thân thiết lúc chỉ có họ ở cùng nhau.

Đặc biệt, nam người mẫu 38 tuổi khẳng định Katy Perry đã có hành vi quấy rối tình dục đối với mình. “Khi tôi đưa một người bạn nữa đến bữa tiệc sinh nhật của Johnny Wujek tại Moonlight Rollerway, chúng tôi nhìn thấy Katy ở đấy và tôi đã đến ôm lấy cô ấy, thời điểm đó cô ấy vẫn là mẫu người lý tưởng của lòng tôi. Tuy nhiên, khi tôi định giới thiệu người bạn đi cùng cho mọi người thì Katy đột nhiên kéo tuột quần tôi xuống khiến các bạn của cô ấy và những vị khách xung quanh nhìn thấy bộ phận nhạy cảm của tôi”, Josh Kloss kể lại. Người mẫu 8X tiếp tục: “Bạn có thể tưởng tượng nổi rằng lúc ấy tôi đã cảm thấy thảm hại và xấu hổ đến mức nào chứ? Tôi chỉ muốn kể câu chuyện này bởi vì xã hội đang tập trung vào việc chứng minh tất cả những người đàn ông quyền lực đều đồi trụy mà quên mất rằng những phụ nữ quyền lực cũng xấu xa không kém”.

Josh Kloss khẳng định bị Katy Perry quấy rối tình dục nhưng chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục ẢNH: INSTAGRM NV

Ngoài ra, Josh Kloss không ngần ngại tố ê-kíp của Katy Perry đã che giấu hành động quá khích, nhạy cảm của nữ ca sĩ. Theo lời kể của “nạn nhân”, đội ngũ này đã chỉnh sửa các bài phỏng vấn trước đây của anh ta: “Tôi bị đại diện của cô ấy chi phối và yêu cầu không được đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Katy. Có một vài cuộc phỏng vấn đã bị họ chỉnh sửa thậm chí họ trả lời thay cho tôi”. Josh Kloss cho biết anh từng tuân theo mọi đề nghị để giữ hình ảnh cho Katy Perry và luôn chứng tỏ mình là một chàng trai ngoan ngoãn, biết nghe lời nhưng kết quả nhận được thì ngược lại. Chưa dừng lại ở đó, Josh Kloss tiết lộ anh chỉ được trả tổng cộng 650 USD (khoảng 15 triệu đồng) cho màn thể hiện trong Teenage dream mặc dù MV này xuất hiện trong tour diễn và DVD của nữ ca sĩ.

Chia sẻ của Josh Kloss nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Trong khi nhiều người tỏ sự cảm thông cho nam người mẫu, số khác lại cho rằng nhân vật này đang cố kể một câu chuyện không có thật để bôi xấu Katy Perry. Nhiều người hâm mộ giọng ca sinh năm 1984 yêu cầu Josh Kloss đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh những gì mình kể đều đúng sự thật. Đặc biệt, Johnny Wujek - chủ nhân của bữa tiệc được nhắc đến đã bình luận ngay bên dưới bài post của Josh Kloss rằng nam người mẫu này hoàn toàn nói sai sự thật.

Hiện phía Katy Perry vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức về ồn ào mới nhất ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở góc độ công việc, năm 2019 là một năm chẳng mấy suôn sẻ với Katy Perry. Trong khi hai sản phẩm mới của cô là 365 và Never Really Over đang chật vật tìm một chỗ đứng như mong đợi tại các bảng xếp hạng âm nhạc, nữ ca sĩ lại lao đao vì bị tòa kết tội đạo nhạc. Cụ thể, bản hit Dark Horse của cô được kết luận là sản phẩm đạo nhái của ca khúc Joyful Noise do Flame phát hành trước đó. Hôm 1.8, tòa án ra phán quyết buộc Katy Perry cùng hãng đĩa và các cộng sự phải thường tổng cộng 2,78 triệu USD.