Sau vụ Song - Song, diễn viên Hàn không được ly hôn khi phim đang chiếu

Tối 30.7, diễn viên, người mẫu Khánh My xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt 'bom tấn' Fast & Furious 9. Người đẹp gây chú ý khi lái xe sang Cadillac Limousine chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia đi sự kiện.

Hình tượng Lý Tiểu Long trong bộ phim One upon a time in Hollywood bị thay đổi tính cách khiến cho Lý Hương Ngưng cảm thấy đau lòng.