Sehun (EXO) chạm ngõ điện ảnh với vai diễn cướp biển

Theo Soompi, Sehun chính thức xác nhận tham gia bộ phim điện ảnh The Pirates: Goblin Flag (tạm dịch: Cướp biển: Cờ yêu tinh). Nhà phát hành của bộ phim - Lotte Entertainment - thông báo: "The Pirates: Goblin Flag đang hoàn tất việc tuyển chọn dàn diễn viên bao gồm Kang Ha Neul, Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo, Kwon Sang Woo, Chae Soo Bin, Sehun, Kim Sung Oh, Park Ji Hwan và nhiều hơn nữa. Bộ phim sẽ bắt đầu quay vào tháng 7".

The Pirates: Goblin Flag kể câu chuyện về một nhóm người bắt đầu cuộc hành trình trên biển để tìm kho báu cuối cùng của hoàng tộc Goryeo. Kho báu này biến mất không dấu vết sau khi vương quốc được thay thế bởi Joseon.

Kang Ha Neul sẽ đảm nhận vai diễn người lãnh đạo quân đội chính nghĩa Woo Moo Chi, kiếm sĩ giỏi nhất Goryeo. Han Hyo Joo vào vai thuyền trưởng cướp biển Hae Rang. Cô hứa hẹn mang tới các cảnh hành động một cách chân thực mà không cần người đóng thế.

Lee Kwang Soo sẽ vào vai Mak Yi, một tên cướp biển thích tự mình làm việc, Kwon Sang Woo đảm nhận vai Boo Heung Soo, người chiến đấu chống lại những tên cướp biển để tìm kho báu ẩn giấu.

Chae Soo Bin hóa thân thành So Nyeo, một phụ nữ trẻ táo bạo có mặt trên tàu cướp biển và Sehun sẽ hóa thân thành Han Goong, một tên cướp biển đẹp trai với biệt tài bắn cung. Trong khi đó, Park Ji Hwan được chọn vào vai Ah Gwi, thuyền trưởng phụ của nhóm hải tặc đi theo Hae Rang.

Nhà biên kịch Chun Sung Il của bộ phim The Pirates phần đầu tiên sẽ trở lại chấp bút cho phần tiếp theo, do đạo diễn Kim Jung Hoon thực hiện. Việc Sehun xuất hiện trong The Pirates: Goblin Flag gây bất ngờ với khán giả. Trước đây, anh từng đảm nhận vai chính trong webtoon hành động Dokgo Rewind. The Pirates: Goblin Flag là lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của Sehun. Tác phẩm “tiền nhiệm” The Pirates ra mắt năm 2014 đã đạt thành công lớn khi thu hút hơn 8,6 triệu khán giả đến rạp. Bộ phim cũng mang về nhiều đề cử cùng giải thưởng điện ảnh cho ê-kíp sản xuất, đặc biệt là đạo diễn Lee Seok Hoon, nữ diễn viên chính Son Ye Jin và nam diễn viên phụ Yoo Hae Jin.