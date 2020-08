Selena Gomez tiết lộ là fan ‘ruột’ của BlackPink

Selena Gomez trò chuyện với các thành viên BlackPink bao gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Trong teaser, Rosé nói với Selena Gomez: “Chúng em thực sự vui mừng vì chị đã tham gia vào ca khúc Ice Cream vì từ lâu BlackPink đã là fan lớn của chị”. Tiếp đó Selena Gomez (28 tuổi) đáp lời: “Chị là fan “ruột” của các em nên việc hợp tác lần này là một giấc mơ lớn đối với chị”.

Khác với những teaser được dàn dựng công phu, teaser MV Ice Cream là cuộc gọi điện online vì không thể gặp mặt trực tiếp giữa 4 cô gái nhà YG Entertainment và ngôi sao nhạc pop Mỹ đình đám trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.

Teaser MV Ice Cream có thời lượng 27 giây ghi lại cuộc trò chuyện giữa Selena Gomez và nhóm BlackPink qua cuộc gọi online ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tháng trước, nhóm BlackPink với ca khúc lừng danh How You Like That đã “nhá hàng” sẽ ra mắt đĩa đơn cùng với một nữ ca sĩ nổi tiếng nhưng chưa cho biết danh tính khi đó. Vào ngày 12.8, BlackPink tiết lộ rằng Selena Gomez sẽ tham gia cùng nhóm trong ca khúc mới Ice Cream. Vào đầu tháng 8, Selena Gomez cũng đã viết trên Instagram để thông báo về bài hát mới: “Rất vui mừng được thông báo BlackPink và tôi có một bài hát mới sẽ ra mắt vào ngày 28.8”.