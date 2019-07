Shawn Mendes và Camila Cabello lộ ảnh hôn nhau đắm đuối trên biển

Theo TMZ, hai giọng ca của bản hit Senorita vừa bị phóng viên ảnh chụp lại những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào khi họ đang tắm biển tại Miami, bang Florida (Mỹ). Dẫu liên tục bị cánh săn ảnh đưa vào “tầm ngắm” suốt thời gian qua nhưng cặp sao vẫn vô tư dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và không ngần ngại “khóa môi” say đắm ngay trước ống kính. Sau khi có những khoảnh khắc lãng mạn dưới nước, nữ ca sĩ gốc Cuba và bạn trai tin đồn nắm tay tình tứ rời bãi biển. Được biết, cả hai tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhân chuyến biểu diễn của Shawn Mendes tại Miami.

Đôi "bạn thân" liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật, tình tứ ẢNH: MEGA

Loạt ảnh mới nhất nhanh chóng trở thành tâm điểm trên nhiều mặt báo, thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là người hâm mộ của cặp sao. Không ít cư dân mạng tiếp tục chế giễu mối quan hệ mà hai nhân vật chính gọi là “bạn bè” trong khi đó TMZ đùa vui rằng Shawn Mendes và Camila Cabello dùng cả mùa hè để âu yếm, thân mật với nhau trên khắp nước Mỹ, từ Los Angeles, San Francisco và giờ là Miami.

Hầu hết mọi người đều tin chắc rằng mối quan hệ của nam thần người Canada và cô bạn thân thiết đến từ Cuba không phải là tình bạn đơn thuần trong khi không ít ý kiến cho rằng cả hai đang cố tình dùng chuyện tình cảm để PR cho tên tuổi cũng như sản phẩm âm nhạc chung. Trước đó, trong MV Senorita dán nhãn 16+ phát hành hồi cuối tháng 6.2019, Shawn Mendes và Camila Cabello khiến người xem bất ngờ với những cảnh âu yếm, vuốt ve đầy khiêu khích.

Thời gian gần đây, cặp sao quấn quýt không rời ẢNH: MEGA

Đây không phải lần đầu tiên Shawn Mendes và Camila Cabello bị bắt gặp tình tứ cùng nhau. Kể từ khi có màn kết hợp đầy ăn ý trong Senorita, họ liên tục xuất hiện bên cạnh đối phương và nhiều lần bị lộ ảnh ôm hôn giữa chốn đông người. Tuy nhiên, cặp sao cho biết họ chỉ là bạn bè.

Trong khi chủ nhân siêu hit Havana im lặng trước những câu hỏi về chuyện thân mật quá mức với đàn em thì nam thần sinh năm 1998 lại một mực phủ nhận chuyện tình cảm. Trên Twitter, Shawn Mendes khẳng định không hề yêu Camila Cabello và mẫu người lý tưởng của nam ca sĩ vẫn là Emma Watson. Tuy nhiên, với loạt ảnh tình cảm liên tục “dậy sóng” truyền thông thời gian qua, chẳng mấy ai tin vào phát ngôn của giọng ca 21 tuổi.

Sau tất cả, hai nhân vật chính vẫn phủ nhận chuyện yêu đương ẢNH: SHUTTERSTOCK

Camila Cabello sinh năm 1997 tại Cuba và không còn là cái tên quá xa lạ với những người hâm mộ âm nhạc Âu - Mỹ. Giọng ca 22 tuổi từng nổi đình nổi đám nhờ siêu hit Havana và nhiều bản nhạc gây sốt như: Never be the same, Love Incredible, Know No Better…

Trong khi đó, Shawn Mendes được xem là một trong những nam thần thế hệ mới của làng nhạc Bắc Mỹ. Ca sĩ sinh năm 1998 được biết đến với những ca khúc như: If I can’t hate you, Treat you better, In my blood, Lost in Japan… Trước khi vướng tin đồn tình cảm với đàn chị, Shawn Mendes từng trải qua mối quan hệ đặc biệt với Hailey Bieber - bà xã hiện tại của Justin Bieber.