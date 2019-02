Showbiz Hàn đón loạt tin vui ngày đầu năm

Ngày 5.2 (mùng 1 Tết), các hình ảnh tài tử Joo Won xuất ngũ trong vòng tay người hâm mộ đã thu hút sự quan tâm lớn. Vậy là đúng ngày đầu tiên Tết Nguyên đán năm nay, sao phim Yong Pal đã hoàn thành 21 tháng đi lính và rục rịch tái xuất showbiz trong năm 2019.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MYDAILY Joo Won là sao nam đầu tiên xuất ngũ trong năm Kỷ Hợi

Đáng lẽ Joo Won kết thúc đợt thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình vào ngày 15.2.2019. Tuy nhiên, nhờ cải cách quốc phòng mới rút ngắn thời gian đi lính của chính phủ Hàn Quốc, anh được rời quân đội sớm hơn dự kiến. Trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của fan, nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc. Anh nói: “Tôi thật sự nhớ người hâm mộ của mình. Trên hết, tôi cũng muốn đóng những bộ phim tuyệt vời tái ngộ mọi người nữa. Hiện tôi vẫn chưa chọn được dự án tiếp theo”. Đồng thời, anh cũng tiết lộ Black Pink là nhóm nhạc nữ mà mình yêu thích nhất trong thời gian nhập ngũ. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MYDAILY Nam diễn viên giao lưu với các fan đứng đợi anh bên ngoài cổng trung tâm quân sự

Sau Joo Won, đến lượt đôi vợ chồng nổi tiếng Ji Sung và Lee Bo Young công bố tin hỉ. Theo đó, công ty quản lý của cả hai đã bất ngờ thông báo quý tử Kwak Bo Ah chào đời đúng mùng 1 Tết Nguyên đán (tên thật của Ji Sung là Kwak Tae Geun). Người đẹp Bo Young và con trai Bo Ah đều mẹ tròn con vuông dù cậu nhóc “đòi” ra khỏi bụng mẹ sớm hơn dự tính của bác sĩ.

Trên trang cá nhân, Ji Sung phấn khích cập nhật hình ảnh cùng dòng chia sẻ: “Cuối cùng thì Kwak Bo Ah của bố cũng ra đời rồi. Chào đón con trai. Con hãy thật khỏe mạnh nhé. Thương con nhiều!”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPORT CHOSUN Ji Sung và Lee Bo Young mới chào đón đứa con thứ hai

Ji Sung và Lee Bo Young kết hôn năm 2013 sau 6 năm công khai hẹn hò. Năm 2015, cặp sao phim Điệu nhảy cuối cùng lên chức bố mẹ khi con gái đầu lòng chào đời. Trên Instagram, Ji Sung được người hâm mộ gửi đến nhiều lời chúc mừng đến gia đình nhỏ. Thời gian tới, anh sẽ tạm thời không hoạt động nghệ thuật để dành tập trung chăm sóc cho vợ và hai con.

ẢNH: INSTAGRAM NV Tài tử 42 tuổi khoe con trên Instagram

Gần cuối ngày 5.2, Kpop cũng toàn tin vui không kém khi BTS và Black Pink đều có những động thái “Mỹ tiến” tích cực. Nếu như Black Pink sẽ xuất hiện trong show Good Morning America ghi hình ở Times Square vào ngày 12.2 tới, thì BTS xác nhận góp mặt ở lễ trao giải Grammy uy tín.

Việc hai nhóm nhạc nam/nữ hàng đầu Kpop được mời tham gia các chương trình nổi tiếng thế giới làm người hâm mộ Kpop rất hào hứng.

Black Pink... ẢNH: INSTAGRAM NV, GETTY/AFP ...và BTS được kỳ vọng sẽ lan tỏa làn sóng Hallyu trên đất Mỹ

Good Morning America là show ở Mỹ đầu tiên của Black Pink. Sau màn ra mắt này, những chủ nhân hit Ddu du ddu du sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella vào tháng 4 ở California, tiếp theo là các đêm diễn của nhóm ở những thành phố xứ cờ hoa.

Còn BTS, nhóm sẽ sải bước trên sân khấu Grammy 2019 với vai trò người công bố giải thưởng. Không những thế, gà nhà của Bighit Entertainment còn tràn trề hi vọng được chạm tay vào chiếc kèn vàng danh giá bởi nhóm cùng đơn vị đã thiết kế album Love Yourself: Tear là HuskyFox cũng được đề cử hạng mục Best Recording Repackage - Thiết kế cho bản thu xuất sắc nhất. Sự kiện được tổ chức tại Staples Center (Los Angeles, Mỹ) vào ngày 10.2 tới.