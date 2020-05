Siêu mẫu Cara Delevingne chia tay người tình đồng giới

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ với tạp chí People, cặp sao nữ đình đám này đã quyết định chia tay vào đầu tháng 4 vừa qua. Không còn ở bên người tình đồng giới, Cara Delevingne đã trải qua chuỗi ngày giãn cách xã hội với những người bạn thân thiết của cô: Margaret Qualley, Rainey Qualley và Kaia Gerber . Thông tin chân dài sinh năm 1992 và bạn gái chia tay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi hồi tháng 3.2020, cả hai vẫn xuất hiện đầy thân mật, tình tứ trên phố và bị cánh săn ảnh chụp lại. Hiện nguyên nhân khiến Cara Delevingne và Ashley Benson chia tay vẫn khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Dẫu vậy, hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng trước tin tức kể trên.

Trước khi chia tay, cặp sao nữ đình đám nổi tiếng này từng có gần 2 năm hẹn hò và có hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên nhau ẢNH: GC IMAGES

Cara Delevingne và nữ diễn viên Pretty Little Liars lần đầu dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 8.2018. Thời điểm đó, cả hai bị phát hiện hôn nhau say đắm ở sân bay Heathrow ở London (Anh). Tuy nhiên, họ quyết định giữ bí mật chuyện yêu nhau và chỉ được xác nhận vào tháng 6 năm ngoái. Nói về mối quan hệ của mình với Ashley, chân dài 9X chia sẻ với tạp chí Elle (Anh): “Cảm giác thật khó tin khi bạn không còn cô đơn, khi có một người khác cùng mình đối mặt với thế giới ”. Siêu mẫu người Anh cũng đề cập: “Tôi không muốn giữ bí mật đến mức mọi người nghĩ tôi xấu hổ về bất cứ điều gì của mối quan hệ này. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ mà ở đó mọi thứ đều phải công khai với mọi người”.

Tháng 8.2018, Ashley Benson từng giải thích với People Now rằng cô rất chú trọng việc giữ kín chuyện yêu đương. “Tôi nghĩ rằng riêng tư là thứ tốt nhất cho một mối quan hệ. Tôi luôn đề cao sự riêng tư với người yêu và nghĩ rằng điều đó tốt hơn”, nữ diễn viên 8X bộc bạch. Người đẹp thừa nhận việc giữ cho mối quan hệ tình cảm trở nên riêng tư rất khó khăn, nhất là khi bản thân lại là người của công chúng song cô vẫn cố gắng duy trì sự riêng tư nhiều nhất có thể.

Kể từ khi công khai yêu nhau, Cara Delevingne và Ashley Benson không ngại đăng tải những hình ảnh thân mật lên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Sinh năm 1992, Cara Delevingne hiện là chân dài đắt giá của làng mẫu. Cô có cơ hội xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue (Ý) từ năm lên 10 và từng bước gặt hái được nhiều thành công trong làng mẫu. Người mẫu cao 1,73m từng tham gia vào các chiến dịch quảng bá của H&M, Zara, Chanel, Topshop… và có cơ hội sải bước trên sàn diễn của các thương hiệu lớn như: Moschino, Dolce & Gabbana, Fendi, Chanel … Người đẹp cũng lấn sân sang màn ảnh và ghi dấu ấn với màn diễn xuất trong: Anna Karenina, Suicide Squad, Valerian and the City of a Thousand Planets…

Bạn gái vừa chia tay của Cara Delevingne sinh năm 1989 và là nữ diễn viên nổi tiếng tại Mỹ. Ashley Benson được biết đến với các bộ phim như: Pretty Little Liars, Bring It On: In It to Win It, Christmas Cupid, Spring Breakers, Her Smell…