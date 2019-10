Siêu mẫu Coco Rocha lộng lẫy trong thiết kế của Phuong My tại 'Angel Ball 2019'

Đến nay, các BTS của nhà thiết kế Phương My đã được trình diễn tại hơn 9 tuần lễ thời trang quốc tế khác nhau: New York Fashion Week năm 2019, Vancouver Fashion Week tại Canada 2018, Dubai Fashion Week tại Dubai 2017, Perth Fashion Festival tại Úc 2015, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, BLUEPRINT fashion show tại Singapore 2014, New York Fashion Week event tại New York 2011, Tokyo Fashion Fuse Show tại Nhật 2011, Black V San Francisco Fashion Show tại Mỹ 2011.