'Sinh tử' tập 52 VTV1: Vì sao tạm dừng điều tra vụ án khi Khải chết?

Sinh tử tập 50 và 51 VTV1 có nhiều diễn biến gây cấn khi giám đốc công ty Thiên Thanh là Khải đột ngột chết vì tai nạn giao thông sau khi Khải khai ra với cơ quan điều tra những khoảng hở về hợp đồng khống 400 tỉ đồng. Cái chết của Khải khiến Huy và Thái đang phụ trách chính điều tra vụ án nghi ngờ, đang tìm những chứng cứ thì bất ngờ có một người tên Giang từng vào tù ra khám đến công an đầu thú để xác nhận gây ra tai nạn giao thông khiến Khải chết. Tuy nhiên trong cuộc họp với ban lãnh đạo công an tỉnh, Thái vẫn đưa ra một số manh mối nghi ngờ cái chết của Khải có thể có liên quan đến Mai Hồng Vũ khiến phó giám đốc công an tỉnh là Thông tái mặt dù Thông vẫn có những lập luận muốn vụ án khép lại tại đây.

Bí thư Nhân gặp anh trưởng ban quản lý để nghe trình bày viêc sát nhập vào Sở công thương... Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó Mai Hồng Vũ vẫn bị Huy và Thái đến tận công ty để điều tra. Tuy nhiên anh này ngoan cố, còn gọi điện cho Thông để “mắng vốn” rằng đang bị cấp dưới của Thông truy vấn vô lý và Vũ cũng rất khôn ngoan, tỏ ra bình tĩnh không để lộ điều gì.

Sinh tử tập 51 VTV1 tối qua còn có thêm diễn biến ông Toàn quyền giám đốc Sở kế hoạch đầu tư báo bệnh nên làm đơn xin nghỉ việc để nhường ghế cho Trần Bạt. Tất nhiên là Bạt và bố là chủ tịch Trần Nghĩa rất đắc ý vì điều này đã theo đúng kế hoạch “bổ nhiệm đúng quy trình”.

Tất nhiên là sau màn chào hỏi, trình bày là tặng quà quê.... Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác trưởng ban quản lý thuộc sở công thương giữa đêm khuya đến nhà chủ tịch Trần Nghĩa tặng quà và phong bì để nhờ vả làm chậm lại việc chính thức sát nhập ban này vào sở công thương vì anh ta không hợp với giám đốc sở này. Trần Nghĩa vẫn nhiệt tình nhưng đánh tiếng là do quyền quyết định của bí thư Nhân là chính và anh trưởng ban tự tin quả quyết sẽ có cách khiến ông Nhân đồng ý.

Sinh tử tập 52 VTV1 tối nay lúc 21 giờ tiếp tục có những tình tiết hấp dẫn khi anh trưởng ban quản lý đến gặp ông Nhân bí thư tỉnh ủy để tặng quà quê… Tất nhiên là ông Nhân từ trước đến giờ không nhận quà của bất kỳ ai. Nhưng anh này cứ khẳng định đó chỉ là chút quà quê thôi...

Ông Nhân sau đó cho tạm thời chưa sát nhập ban này vào Sở Công thương Ảnh: Chụp màn hình

Trong một tình tiết khác ông Nhân gặp chủ tịch Nghĩa và đề xuất: “Thôi chúng ta cứ thống nhất tạm thời giữ ở phương án để nguyên ban quản lý này. Sau một thời gian mọi thứ đi vào ổn định chúng ta sẽ cơ cấu lại”. Sau đó Trần Nghĩa gặp anh trưởng ban quản lý mỉa mai rằng: “Cậu đã làm được cái việc mà ít người dám nghĩ đến. Hóa ra cái tay Nhân này cũng…”. Ý của chủ tịch tỉnh là vì ông Nhân đã nhận đút lót nên mới đồng ý phương án của anh trưởng ban quản lý.

Sinh tử tập 52 VTV1 còn hé lộ tình tiết khác là viện trưởng viện kiểm sát quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án công ty Thiên Thanh và cái chết của Khải: “Cơ bản đồng ý tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tuy nhiên sẽ ra quyết định khi hết thời hạn. Trước mắt vẫn giao cho đồng chí Huy rà soát lại hồ sơ”. Quyết định này khiến Khôi phó viện một kẻ trong nhóm lợi ích hài lòng ra mặt.

Trần Nghĩa mỉa mai cho rằng bí thư Nhân đã nhận hối lộ mới đồng ý.... Ảnh: Chụp màn hình

Sinh tử tập 52 VTV1: Vậy ông Nhân có nhận đút lót hay đó chỉ là hiểu lầm? Việc tạm đình chỉ điều tra vụ án có khiến Vũ thoát tội? Huy có để yên để vụ án trôi qua không rõ ràng?