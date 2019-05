Siu Black: Hài lòng với cuộc sống ở quê, nuôi heo, ngày đi chợ 50 ngàn

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19.5 Thành đoàn TP.HCM, Sở Thông tin - Truyền thông và Đường sách TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu, ôn lại những kỷ niệm Hành trình 20 năm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh (ảnh), với 51 tựa sách được xuất bản, gồm 411.100 bản in và 62.872.200 trang in; từng hai lần vinh dự nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Theo Variety hôm 18.5, chương trình Who Wants to Be a Millionaire? (tên gốc của Ai là triệu phú) chính thức dừng phát sóng sau hơn 20 năm gắn bó với khán giả truyền hình xứ cờ hoa.