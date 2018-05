'Solo: A Star Wars Story' gây thất vọng cho sêri 'Star Wars'

Cuối tuần qua là dịp Memorial Day lớn nhất trong bốn năm qua của Mỹ (ngày thứ hai tuần cuối cùng của tháng 5 được chọn là ngày lễ Chiến sĩ trận vong, thời điểm thường mang lại lợi nhuận lớn cho các hãng phim), tuy nhiên Solo: A Star Wars Story không thu hút khán giả đến rạp như kỳ vọng. CNN Money ước tính trước đó phim phải đạt ít nhất từ 130 triệu USD đến 150 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Tính toàn thị trường quốc tế, tác phẩm chỉ kiếm được 148 triệu USD, kém xa Rogue One, hay The Force Awakens, thu về 290 triệu USD toàn cầu khi ra mắt vào tháng 12.2016.

Trailer Solo: A Star Wars Story

Tờ Variety nhận xét với mức đầu tư 250 triệu USD, đây quả là một trong những dự án gây thất vọng cho cả Disney và Lucasfilm. Nhiều trang bình phim phân tích nếu đặt cùng những phần như Rogue One, The Force Awakens và The Last Jedi, Solo: Star Wars ngoại truyện là phần phim tệ nhất, nhạt nhòa và dễ quên. Phim hiện nhận điểm A- của CinemaScore.