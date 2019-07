Sơn Tùng cùng hit mới ‘Hãy trao cho anh’ xuất hiện trên tạp chí Billboard danh tiếng

“Ca sĩ - nhạc sĩ người Việt Sơn Tùng M-TP đã phát hành một video âm nhạc cho bài hát mới nhất của mình mang tên Hãy trao cho anh (Give it to me) được tung ra hôm thứ hai 1.7 với sự hợp tác cùng Snoop Dogg”, tạp chí âm nhạc danh tiếng này đưa tin.

Billboard nói về bài hát mới nhất của giọng ca Lạc trôi: “Được sáng tác bởi Sơn Tùng M-TP (Nguyễn Thanh Tùng) và sản xuất bởi Onionn, bài hát là sự pha trộn của reggaeton, tropical house cùng với các yếu tố hip hop tạo nên một giai điệu sôi động cho mùa hè, MV của Sơn Tùng M-TP có sự xuất hiện của Snoop Dogg và Madison Beer”. Trang báo trên cũng kể về thành tích “khủng” của MV đến từ Việt Nam khi xuất sắc nằm trong top thịnh hành toàn cầu của YouTube và cán mốc 30 triệu lượt xem tính đến hết ngày 2.7.

Hình ảnh của Sơn Tùng cùng MV mới xuất hiện trên Billboard ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đây không phải lần đầu tiên Hãy trao cho anh giúp Sơn Tùng xuất hiện trên báo chí quốc tế. Trước đó, The Source - tạp chí chuyên về Hip hop và giải trí lâu năm của Mỹ đã có bài viết khen ngợi giọng ca Chạy ngay đi và gọi anh bằng danh xưng “hiện tượng châu Á”. Tờ này đã không tiếc lời dành những lời có cánh để nói về nam ca sĩ và sản phẩm âm nhạc mới.

“Mùa hè 2019, hiện tượng châu Á - Sơn Tùng M-TP đã ra mắt MV Hãy trao cho anh với sự góp mặt của Snoop Dogg, rapper huyền thoại đến từ Calfornia”. The Source cũng điểm qua những thành tích nổi bật của Hãy trao cho anh trên mặt trận YouTube đồng thời dự đoán màn kết hợp đẳng cấp giữa Sơn Tùng với rapper người Mỹ sẽ còn đem lại nhiều lợi ích và tiếng tăm trong thời gian tới.

Tái xuất sau thời gian vắng bóng bằng MV Hãy trao cho anh, ngôi sao 25 tuổi khẳng định tầm vóc đã vươn ra thế giới khi không chỉ hợp tác với nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế mà còn đem về những thành tích ấn tượng tại nhiều quốc gia. Cụ thể, sau ít giờ đăng tải, ca khúc đã cán mốc hàng triệu lượt nghe và nằm trong top thịnh hành ở nhiều thị trường ngoài nước như: Hàn Quốc, Úc, Đài Loan, Canada, Mỹ…

Một trong những yếu tố làm nên tiếng tăm của Hãy trao cho anh phải kể đến sự xuất hiện của rapper Snoop Dogg - người từng hợp tác với những siêu sao như: Katy Perry, Miley Cyrus, PSY... ẢNH: CHỤP TỪ MV

Đáng chú ý, chỉ tính trong ngày 1.7, Hãy trao cho anh trở thành MV được xem trong ngày nhiều nhất tại châu Á, vượt mặt cả những sản phẩm đình đám của Gfriend, BTS hay nam thần tượng D.O của nhóm EXO. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, bản hit mới của Sơn Tùng cũng trở thành cái tên được khán giả quốc tế xem nhiều nhất trong suốt 24 giờ, vượt xa ca siêu hit Senorita của bộ đôi Shawn Mendes và Camila Cabello.

Bên cạnh những thứ hạng ngoạn mục nói trên, Hãy trao cho anh xứng đáng là “siêu phẩm” của làng nhạc Việt khi sở hữu hàng loạt kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Theo đó, MV chỉ mất đúng 8 phút để cán mốc 1 triệu lượt xem, tốn 14 phút để đem về con số gấp đôi và chỉ cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để chạm tay vào mốc 5 triệu lượt xem. Đặc biệt, chỉ trong vòng 3 tiếng 17 phút, ca khúc mới nhất của giọng ca Em của ngày hôm qua đã đạt 10 triệu lượt xem. Hiện sau 4 ngày phát hành, Hãy trao cho anh đang sở hữu 40,7 triệu lượt xem, kéo theo đó là 2,1 triệu lượt thích cùng hơn 311.000 bình luận từ người hâm mộ trong nước và quốc tế.