Song Joong Ki và Song Hye Kyo không sống chung từ nhiều tháng trước

Sáng 27.6, người hâm mộ sốc khi nghe tin cặp sao Hậu duệ mặt trời ly hôn. Tuy nhiên, truyền thông xứ kim chi tỏ ra không quá bất ngờ với tin tức này. Thậm chí, Ilyo News còn tiết lộ rằng cả hai đã chuyển khỏi căn nhà chung ở khu Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) từ nhiều tháng trước.

Một số người ở chung khu nhà với Song Joong Ki và Song Hye Kyo khẳng định cặp đôi đã không còn sống ở ngôi nhà này từ lâu. Một người hàng xóm chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi đi đổ rác thì không thấy thùng rác của nhà hai người đấy một khoảng thời gian dài rồi”.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhiều khả năng đã ly thân từ nhiều tháng trước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Được biết, đầu năm 2017, tài tử 34 tuổi từng chi 10 tỉ won (tương đương 202 tỉ đồng) để mua căn nhà hạng sang ở Itaewon để chuẩn bị “rước nàng về dinh”. Ngôi nhà có tổng diện tích sàn là 371,7m2 và nằm trên khu đất rộng 602m2. Sau đám cưới diễn ra vào tháng 10 cùng năm, anh và vợ dọn về sống ở đây. Đôi nghệ sĩ họ Song trở thành hàng xóm của các gương mặt nổi tiếng khác như Kim Tae Hee - Rain, Jang Dong Gun - Go So Young, PSY, Gong Hyo Jin, vợ chồng Lee Young Ae, Jo In Sung…

Trong thông báo ly hôn, Song Joong Ki không đề cập đến nguyên nhân cụ thể khiến anh phải đệ đơn ly hôn lên tòa án. Nam diễn viên bày tỏ: “Tôi mong các bạn hiểu rằng thật khó để tiết lộ cụ thể về những trục trặc cuộc sống riêng tư của chúng tôi”.

Hiện Song Joong Ki đang gây chú ý với bộ phim truyền hình Asadal chronicles (Biên niên sử Asadal) hay còn gọi Arthdal niên sử ký, đang phát sóng trên đài tvN. Trong tác phẩm này, anh đóng chung với “người tình tin đồn” Kim Ok Bin. Tại buổi họp báo phim vào giữa tháng 5 vừa qua, Song Joong Ki cũng không hề đeo nhẫn cưới.