Song Seung Hun bảnh bao trong phim mới

Tối 25.5, Dinner Mate (tựa Việt: Bữa tối định mệnh hay còn gọi Chúng ta cùng ăn tối nhé) chính thức phát sóng sau quãng thời gian dài để khán giả mong ngóng. Ngay trong tập đầu tiên, Song Seung Hun đã có cuộc mở màn hoành tráng với cảnh rượt đuổi gay cấn với một bệnh nhân có vấn đề về tâm lý.

Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ với phong cách ăn mặc bảnh bao và toát lên phong thái của một quý ông thành công, đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Đặc biệt, những góc quay của Dinner Mate cũng khoe tối đa lợi thế ngoại hình của Song Seung Hun.

Nam diễn viên được khen là trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong Dinner Mate, nam diễn viên thủ vai tiến sĩ tâm lý Kim Hae Kyung tài giỏi và tận tâm với công việc. Ở tập 1, người xem được thấy tính cách “ngoài lạnh trong nóng” và sự quan tâm đáng yêu mà anh dành cho nữ chính Woo Do Hee (Seo Ji Hye) sau khi chứng kiến cô bị bạn trai lừa dối. “Phản ứng hóa học” ngắn ngủi của cả hai trong tập 1 được khán giả đánh giá cao. Riêng Song Seung Hun còn được khen ngợi là vẫn điển trai và cuốn hút dù năm nay đã U45.

Được biết, Dinner Mate là dự án đầu tiên của nam thần phim Trái tim mùa thu sau lùm xùm tái hợp tình cũ Lưu Diệc Phi . Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 4 - đầu tháng 5, khi tài khoản mạng xã hội của anh bị phát hiện phản hồi yêu thích hình ảnh của minh tinh gốc Trung Quốc. Tin đồn cặp sao Hoa - Hàn “nối lại tình xưa” gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Tuy nhiên, phía Song Seung Hun phủ nhận mọi chuyện và giải thích tất cả là hiểu lầm. Nguyên nhân xuất phát từ một nhân viên quản lý trang cá nhân của anh vô tình tương tác với trạng thái của nàng “Hoa Mộc Lan”.

Tình huống hài hước giữa Song Seung Hun và Seo Ji Hye trong tập đầu tiên ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Giờ đây, tài tử sinh năm 1976 tập trung với phim mới Dinner Mate. Ngay tập 1, đứa con tinh thần của đạo diễn Ko Jae Hyun đã ghi nhận mức rating (lượng người xem trung bình) rất khả quan: 4,8% và 6,1% (mỗi tập 2 phần). Với kết quả này, bộ phim xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng rating những tác phẩm chiếu cùng khung giờ. Dân mạng cho rằng Dinner Mate sẽ sớm thăng hạng bởi sở hữu nội dung xoay quanh chuyện tình yêu thời hiện đại đặc sắc và dàn diễn viên trai tài gái sắc.

Bên cạnh Song Seung Hun, phim còn có sự góp mặt của “chị đại Triều Tiên” trong Hạ cánh nơi anh - Seo Ji Hye (vai Woo Do Hee). Trong tập 1, cảnh phim cô đánh người yêu vì bị anh “cắm sừng” đem lại nhiều cảm xúc. Diễn viên thủ vai bạn trai của Woo Do Hee là Kim Jung Hyun, bạn diễn của Seo Ji Hye trong Crash Landing on You.