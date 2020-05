Song Seung Hun phủ nhận quay lại với Lưu Diệc Phi

Hôm 30.4, dân mạng dậy sóng khi phát hiện Song Seung Hun bỗng nhấn like bài viết của Lưu Diệc Phi trên mạng xã hội . Nhiều người nghi ngờ phải chăng anh chưa quên tình cũ. Thậm chí, không ít ý kiến còn hướng đến khả năng tài tử 44 tuổi đang muốn tái hợp với người đẹp họ Lưu và chủ động “bật đèn xanh” công khai.

Sau đó, đại diện Song Seung Hun đã phải lên tiếng phản hồi. Công ty quản lý King Kong by Starship giải thích: “Tình huống tương tác trên mạng xã hội đó là lỗi của một nhân viên. Khi đang trong quá trình đăng poster phim mới của anh ấy, thì người này vô tình nhấn thích các bài viết được đề xuất thông qua bạn chung. Tin đồn hai ngôi sao quay lại là không đúng sự thật”.

Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun từng hẹn hò sau khi đóng chung trong Tình yêu thứ ba ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Dù đã đính chính, nhưng chủ đề xoay quanh việc Song Seung Hun có động thái yêu thích trên trang cá nhân của bạn gái cũ vẫn được bàn luận sôi nổi. Trên diễn đàn Nate, nhiều bình luận trêu chọc sao phim Trái tim mùa thu vì cho rằng anh vẫn chưa quên được Lưu Diệc Phi và vẫn luôn dõi theo cô dù cả hai đã chia tay được 2 năm.

Sau “sự cố” trên, Song Seung Hun chưa chính thức tự chia sẻ gì thêm xoay quanh chuyện cá nhân. Trên mạng xã hội, anh liên tục cập nhật trạng thái liên quan đến dự án mới Would You Like To Have Dinner Together, đóng cặp với Seo Ji Hye - mỹ nhân Triều Tiên Seo Dan trong Hạ cánh nơi anh. Loạt ảnh hậu trường vui vẻ và tràn ngập không khí thân thiết của ê-kíp càng làm khán giả mong ngóng.

Poster phim Would You Like To Have Dinner Together được nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân ẢNH: WEIBO NV