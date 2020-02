‘Sonic the Hedgehog’ giữ vững ngôi vương phòng vé trước ‘Tiếng gọi nơi hoang dã’

Đứng ở vị trí thứ tư phòng vé Bắc Mỹ tuần qua là tác phẩm kinh dị Brahms: The Boy II (tựa Việt: Cậu bé ma II) do STX Films phát hành. Tác phẩm mới ra mắt vừa thu về ước tính 5,9 triệu USD sau 3 ngày chào sân cùng điểm C- trên CinemaScore và 40% điểm đánh giá từ khán giả trên Rotten Tomatoes. Cùng với màn ra mắt an toàn tại rạp nội địa, Brahms: The Boy II vừa phát hành tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu về khoảng 2,22 triệu USD dẫn đến một màn ra mắt toàn cầu trị giá vỏn vẹn 8 triệu USD

Ảnh: STX Films